Motorine bir indirim daha geldi! 'İşte güncel akaryakıt fiyatları'

İKİNCİ İNDİRİM GELDİ!

28 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 2,5 liralık indirim gelmişti. Yeni indirimin yapılmasıyla birlikte iki günde yapılan indirim 3 lira 34 kuruş oldu.

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA GELDİ



Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 30.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 84 kuruş fiyat indirimi meydana geldi. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak. İndirim sonrası motorinin litre fiyatı 27 lira 49 kuruştan, 26 lira 66 kuruşa düşecek.

BENZİNDE SON DURUM

Son olarak 23 Haziran günü 25 kuruş indirim uygulanan benzin fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul'da 29.99'dan satılan motorinin litresi 27.49.

Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 30.14'ten 27.64'e geriledi.

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.97TL.

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 27.26 TL