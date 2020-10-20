Mevcut Hizmet İhracatı Rakamlarını 1 Milyar Avro Arttırmak Mümkün

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener ve UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Karayolu Çalışma Grubu Başkanı Ayşem Ulusoy; TİM Başkanı İsmail Gülle’nin davetiyle 16 Ekim 2020 Cuma Edirne Valisi Sayın Ekrem Canalp, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Sayın Yaşar Yaman Ocak ve Hamzabeyli Gümrük Müdürü Sayın Hayati Demir’i makamlarında ziyaret etti. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin yanı sıra TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak’ın da bulunduğu ziyaret kapsamında gümrüklerdeki mevcut durum yerinde gözlemlendi.

Özellikle son dönemde artan sipariş oranları ile birlikte uzun TIR kuyruklarının oluştuğuna ve yüklerin sınırda uzun süre beklediğine dikkat çeken UTİKAD Başkanı Emre Eldener, “Türkiye’nin Avrupa’ya en önemli çıkış kapılarından Kapıkule’de TIR kuyruğu problemini çözmek amacıyla Randevulu Sanal Sıra Sistemi’nin (RSSS) devreye alındı ancak randevular 4 gün sonraya veriliyor” dedi. Yaşanan bu durumdan dolayı araçların Hamzabeyli Sınır Kapısı’na yöneldiğini ifade eden UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, “Bugün Hamzabeyli’deki -yaklaşık 14 kilometreyi bulan- araç kuyruklarını gözlerimizle gördük. Hamzabeyli’de de bekleme süresi 2,5 günü buluyor. Sayın İsmail Gülle ve Sayın Başaran Bayrak da durumu yerinde gözlemleme fırsatı buldular” diye konuştu.

Gülle’nin Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı olarak bu durumu yerinde görmesinin ve bu ziyaretleri UTİKAD Heyeti ile beraber gerçekleştirmesinin büyük önem arz ettiğini de dile getiren Eldener; “Çünkü en az lojistikçiler kadar ihracatçılarımızın da bu mağduriyeti yaşadığını net bir şekilde gördük. TİM Başkanımızın da söylediği gibi sınırda bekleyen yük ihracatçıya ait ve ihracatçı bu durumdan zarar görüyor. Bu nedenle özellikle sınır kapılarında yaşanan sorunlara karşı duyarlılığı arttırmak adına birlikte adım atmalıyız. Bulgar tarafında da kapıların biraz daha fazla açılması ve daha fazla araç kabul etmesi için çok üst düzey birtakım girişimlerde bulunulması gerektiğini TİM Başkanı’nın kendisi de ifade etti” dedi.

HİZMET İHRACATINI ARTTIRMAK MÜMKÜN

Gümrüklerde yaşanan sorunların çözülmesi durumunda hizmet ihracatı rakamlarının da artacağını vurgulayan Eldener, “Eğer sınırdan günde 300 araç geçirebilirseniz ortalama 3 bin 500 avro bir navlun bedeli üzerinden düşünüldüğünde -ki şu an navlunlar daha yüksek- günlük olarak yaklaşık 1 milyon avro’luk bir lojistik hizmet ihracatı yaratabilirsiniz. Bu da yılda en az 365 milyon avro yapar. Eğer bizim bütün Bulgar ve Yunan sınırlarımızdan çıkan araçlarımızı günlük ekstradan 1000 araca çıkartabilirsek, yaklaşık 1 milyar avroluk ek hizmet ihracatı rakamı çıkar. Buna mal ihracatının bedelini eklemeden söylüyorum. Bu nedenle biz bu sınırları açmak zorundayız. Bunun rakamsal boyutu budur” diye konuştu.

Eldener, ziyaretlerin sonunda TİM Başkanı İsmail Gülle’ye nazik davetleri ve verimli geçen görüşmeler için teşekkür etti. TİM ve lojistik sektörü arasında karşılıklı diyalogun gelişmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.