Mayıs ayı tahminlerinin tamamı gerçekleşen Finas Uzmanı Murat Özsoy gram altın için kritik seviyeleri açıkladı

Ekonomist-Finans Uzmanı Murat Özsoy, Mart ve Nisan aylarında FED’in 50 bps’lik artış kararı alabileceğini bu durumda hem dolar/TL kurunda 14.80’den 15-15.50 seviyelerini hızlıca görebileceğini hatta 16 TL’ye dayanabileceğini söylemişti.

Dolar’daki bu yükselişin altın fiyatlarını da etkileyeceğini söyleyen Özsoy, o tarihlerde 900 TL altında olan gram altın için bu fiyatları ‘alım seviyesi’ olarak değerlendirmişti. Özsoy’un öngörüleri Mayıs ayında gerçekleşti. Dolar 16 TL’yi zorlarken altın fiyatlarında 945 TL seviyeleri görüldü.

ONS ALTIN 1862 DOLARI GÖREBİLİR

Deneyimli ekonomist önümüzdeki günler için ONS altının 1862 dolar olabileceğini belirtiyor. Özsoy, bu hafta ONS altının artıda kapatmasını beklediğini söylüyor. ONS altının yanı sıra gram altında da yükseliş trendinin devam ettiğini dile getiren Özsoy, “Ne zaman ve ne tip bir içerikte çıkacağı henüz belli olmayan enflasyona endeksli tahvil dolar/TL kurunda bir düzeltme yaratabilir. Ancak bunun kalıcı olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bu esnada gram altın fiyatında da bir gerileme olursa o zaman 935TL seviyesine doğru bir geri çekilmeyi takip etmek lazım. 935TL altına çekilme olmadığı takdirde gram altın varlıklarının elde tutulması ve yükseliş trendi ile birlikte hareket edilmesini destekliyorum” dedi.

MURAT ÖZSOY’UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3 seviyesinin altına gevşemesi ve aynı zamanda ABD dolar endeksinin de düşüş gösterdiği geçen hafta bu iki önemli faktörün etkisiyle ons altın fiyatlarında yeniden bir toparlanma gördük.Bu toparlanma asıl olarak $1827 seviyesinin üzerine çıkması ile kendisini gösterdi ve geçen hafta kapanışına doğru olan süreçte ons altında görünüm pozitife geçti. Yeni haftaya da yükseliş ile başlaması halinde ons altında trendin devamının devrede olduğundan net şekilde bahsedebiliriz. Bundan sonraki ilk durak $1862 olacaktır diye düşünüyorum. Buranın da aşılması halinde bu haftayı ons altının artıda kapatmasını beklerim”

YÖN KADEMELİ ŞEKİLDE YUKARI

“Gram altın için ise neredeyse haftalardır 900TL’nin alım için uygun olduğunu hatta 900TL altında seviyeler de yakalanırsa, karlı alım fırsatlarının ortaya çıkacağından bahsetmiştim. Nitekim gram altın tahminlerimde beni yanıltmadı. Haftayı 945TL üzerinde gören gram altında yükseliş trendi henüz bitmedi diye düşünüyorum. Şu anda halen ana yön kademeli şekilde yukarı olarak görülüyor.”.