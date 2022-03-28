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Marketlerin kuruş üzerinden gizli zam oyunu!

Türkiye'nin dört bir yanında sıkı denetimler yapılsa da, marketlerin fiyat oyunu bitmiyor. Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1’e indirilmesinin üzerinden geçen 1,5 ay sonra market raflarındaki fiyatlar göz korkutuyor. Aldığımız ürün indirimli mi yoksa zamlı mı artık vatandaşın kafasında soru işareti oluşmaya başladı.

Ekonomi 28.03.2022, 11:28 28.03.2022, 13:28
Marketlerin kuruş üzerinden gizli zam oyunu!

Vatandaşları sahte indirimlerden korumak amacıyla önlem alınsa da marketlerdeki fiyat oyunu gözle görülür seviyede. Alışveriş çılgınlığı, sürekli indirimler, zamlar derken, etiketlerdeki fiyat değişikliklerin ve marketlerdeki gizli zammın önü arkası gelmiyor. Fiyatlarda indirim veya artışların sıklıkla yaşandığı dönemlerde, satışa sunulan ürünlerin raf fiyatı (etiket fiyatı) ile kasa fiyatı farklı olabiliyor. Çok sayıda işletmenin marketler başta olmak üzere fişe yansıttıkları fiyatlar vatandaşın gizli zam oyununda olduğunu belirtiyor. Alışveriş sonrası alınan fiş tıpkı bir bulmaca gibi.

Şimdi o bulmacayı çözüme kavuşturalım.

Örneğin, etiketinde indirimli fiyatı 34 tl olan bir unu almaya karar veriyorsunuz. Ödeme yapmak için kasaya gittiğinizde unun barkodu okutulduğunda fiyatı 34.90 olarak karşınıza çıkabiliyor. Genelde her ürünün fiyatının sonunda 90 kuruş olması dikkat çekiyor. Sanki marketler her fiyatın arkasına 90 kuruş ilave ederek yüzde 9 gizli zam yapmış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şaşırtıcı olan 29 üründen 19 ürünün fiyat etiketlerinin sonuna 0.90 kuruş olması dikkat çekici. Benzer şekilde marketler zam oranlarını raf etiketine veya kasa fiyatına yansıtmayabiliyor. Market görevlisine fiyatın aslında daha farklı olduğunu söylemek isteseniz de, işlerinin yoğun olduğunu veya raf etiketini değiştirmeyi unuttuklarını söyleyebiliyorlar.

İşte market alışverişi sonrası bir vatandaşın market fişi:

Fişte alınan neredeyse her ürünün fiyatının yanına 90 kuruş eklendiği görülüyor. 29 üründen 19'unun 90 kuruş eklendiği kalan ürünün 50 kuruş eklendiği görülüyor. Marketlerin kuruş kuruş dokuduğu gizli zammın artık ardı arkası gelmiyor.

GİZLİ ZAM NEDİR?

Gizli zam, bir ürünün fiyatı aynı kalsa da gramajını azaltarak veya kalitesini düşürerek daha fazla kazanç elde edilmesini sağlayan bir sistem. Örneğin bundan 5 sene önce 2 TL'lik fiyata sahip 80 gramlık gofret, günümüzde hala 2 TL'ye satılmasına rağmen 60 grama indirildiyse gizli zamma uğramış oluyor. Ya da 35 tl yerine 34.90 yazılarak insan psikolojisinde ürünün daha uygun ve alınabilir olduğu düşündürülmek isteniyor.

#MARKET #kuruş #zam
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