ANKARA (AA) - Margün Enerji, İtalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Yılın Yatırımcısı Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle geçen yıl verilemeyen ödül bir yıl gecikmeyle sahiplerini buldu.

Ödül, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini tarafından Margün Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel'e takdim edildi.

Margün Enerji, İtalya'da 2019 yılından beri güneş enerjisi santrali proje geliştirme ve yatırım faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirketin, Sicilya eyaletinin Agrigento bölgesinde 53,1 megavat ve Palermo bölgesinde 11 megavat olan projelerinin ön onay süreçleri tamamlandı. Söz konusu projeler için izin süreçleri devam ediyor.

Toplam 70 milyon avro yatırım hacmi olan iki projenin 2022 yılında inşaat aşamasına geçmesi planlanıyor.

Margün Enerji büyüme stratejisi kapsamında, 5 yılda 450 milyon avro ilave yatırımla kurulu kapasitesini 600 megavat seviyesine ulaştırmak istiyor.