Malatya’da fırtına evlerin çatısını uçurdu

Malatya’da etkili olan fırtına evlerin ve iş yerlerinin çatısını uçurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da şiddetli rüzgar etkili oluyor. Kent genelinde etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin çatısı uçtu.

Kırsalda da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Hekimhan ilçesinde E.Y.’ye ait ikametin çatısı uçarken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Fırtınanın kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.