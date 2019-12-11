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Küreselde hedef büyüten Zühre, e-ticarete açılıyor

Muhafazakar moda sektörünün önemli markalarından Zühre, 2020 yılında 5 ülkeye daha açılma kararı aldı. Marka, 2020 yılında e-ticaret satış organizasyona start vererek küresele online olarak da açılmayı hedefliyor.

Küreselde hedef büyüten Zühre, e-ticarete açılıyor

Muhafazakar moda sektörünün önemli markalarından Zühre, 2020 yılında 5 ülkeye daha açılma kararı aldı. Marka, 2020 yılında e-ticaret satış organizasyona start vererek küresele online olarak da açılmayı hedefliyor.

11 Aralık 2019 Çarşamba 14:26
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Küreselde hedef büyüten Zühre, e-ticarete açılıyor

Muhafazakar moda sektörünün önemli markalarından Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu, şirketin 2020 yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. 2019 yılında 30 ülkeye ulaştıklarını belirten Yazıcıoğlu, "2020 yılında Zühre olarak 35 ülkeye ihracat gerçekleştireceğiz. Küresel pazarda yeni ülkeleri Türk tekstilinin kalitesi ile buluşturuyoruz" dedi.

Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu

Zühre markasıyla Türkiye dışında 4 kıtada 30 ülkede 150’den fazla satış noktasıyla hizmet verdiklerini belirten Yazıcıoğlu, "Kuzey Makedonya Tetova’da açtığımız mağaza markamız için bir üs niteliğinde. Son bir yılda Kahire, Irak, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da yeni mağazalar açarak, hazır giyim sektörünün ihracat rakamlarına katkı sağladık. Tekstil sektörü yıldan yıla büyüyen bir sektör. Pazar artık İstanbul’un belli başlı lokasyonlarını aşarak küresel arenalara taşındı. Önümüzdeki dönem için hedefimiz önce Cezayir, Endonezya, Almanya ve Lübnan pazarında büyümek ve diğer ülkelere de açılarak markayı yıldan yıla daha güçlü kılarak küresel pazarda etkin bir Türk markası konumuna gelmek. Yapacağımız yatırımlar ve açacağımız mağazalarla 2020 yılında sektörümüzün büyüme hedefine önemli katkılar sağlayacağız." dedi.

Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Yazıcıoğlu, "Tüm Türkiye’de ve İstanbul’da hedef kitlemize yakın alışveriş merkezlerinde bayilik ya da Zühre olarak 2 ya da 3 mağaza daha açmak üzere çalışmalarımız sürüyor. Özellikle tarzı olan, kombinleriyle hem geceyi hem de gündüzü yakalamak isteyen şık ve tarz kadın giyiminde, Zühre kalitesi ile tüm kadınlarımızı buluşturmak en yoğun noktalarda Zühre markamızla yer almayı hedefliyoruz. Rusya da ilgi alanımızda olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu mağazalaşma süreci ile birlikte markamızı tüm kadınlara, tarzı olan, modayı kadın giyimine kadar çeşitlendireceğiz." şeklinde belirtti.

Zühre’nin Türkiye’de 300, yurt dışında 150 satış noktası olduğunun altını çizen Yazıcıoğlu, satış ağlarını genişletmenin yanı sıra karlılık, verimlilik ve kaliteli hizmet anlayışına odaklandıklarını, gerçekleştirdikleri ve planladıkları yatırımlarında bu hedeflerini doğrular nitelikte olduğunu belirtti.

"TEKNOLOJİK İHRACATTA ATILIM YILI OLACAK"

2020 yılının ilk 6 ayından sonra, online satış organizasyonumuzu tamamlayarak küresele online olarak da açılacakları bilgisini veren Yazıcıoğlu, "E-ihracat tekstil sektörünün can suyu oldu. Zühre olarak ihracatımıza ivme katacak tüm teknolojik yatırımlarımıza hız verdik. Türk tekstilinin kalitesini her noktaya taşımak arzusu ile 2020, Zühre için teknolojik ihracat'ta atılım yılı olacak." diye konuştu.

30 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

“Kurulduğumuz günden bu yana; yurt içinde bayilikle ürünlerimizi Türkiye’nin her noktasındaki kadınlara ulaştırma gayemizle büyüme ve markalaşma sürecimize devam ederken, ülkemizden aldığımız bu güç ile daha geniş coğrafyalarda kendimizi tanıtmak ve ülke ihracat hedeflerine katkıda bulunmak hedefiyle ilerledik” diyen Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu“Şu anda ulaştığımız ülke sayısı 30. Irak, Ürdün, Filistin, Cezayir, Lübnan, Mısır, Tunus, Çin (Doğu Türkistan), İran, Suudi Arabistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Fas, Libya, Endonezya, Suriye, Makedonya, Rusya, Ukrayna, Kenya, Özbekistan, Almanya, Gana, Avusturya, Yunanistan, Hollanda, Amerika, Almanya, İspanya ihracatımızı artırarak sürdürüyoruz" diye ekledi.

Son Güncelleme: 11.12.2019 14:55
Anahtar Kelimeler:
ZühreTesettürModaGiyim
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