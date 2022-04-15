Kırmızı ete zam kapıda!

'Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Açıkladı'

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu ’30 gün içinde et fiyatlarına yüzde 23-24 civarında zam geleceğini belirtti. Solakoğlu fiyatların ‘yazın da uçacağını’ söyledi.

‘ETTE YÜZDE 23-24 CİVARINDA ARTIŞ OLACAK’

Süt fiyatlarında olması gereken seviyenin 8 TL civarında olduğunu kaydeden Solakoğlu, burada bir düzenleme beklediklerini dile getirdi. Çiğ süt fiyatının 5.70 TL’den 7 TL’ye çıkarılabileceğini ve 1 TL de destekleme ödemesi alınabileceğini söy­leyen Solakoğlu, “Yaz döneminde ise ette fiyatlar uçacak. Gelecek 30 gün içinde et fiyatlarında yüzde 23-24 civarında artış olacak” dedi.