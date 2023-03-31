"Kargo ve kurye sektörü deprem bölgesine 1 milyar TL’nin üzerinde yardım yaptı"

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, BTK Başkan Yardımcısı Müberra Oğuz ve diğer bakanlık yöneticileri ile Ankara’da bir araya geldi.

Türkiye’de faaliyet gösteren kargo, kurye ve lojistik şirketlerinin deprem bölgesinde hayata geçirdiği yardım kampanyaları hakkında bilgi veren Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) yönetim kurulu üyeleri, bölgede hayat akışının normale dönmesi için gerçekleştirdikleri çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ve Bilgi Teknolojileri Kurumu’na sundu.

Toplantıya; KARİD Başkanı ve Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, KARİD Başkan Yardımcısı ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, KARİD Yönetim Kurulu Üyeleri MNG Kargo Genel Müdürü Kağan Gündüz, Interglobal Kargo Genel Müdürü Vaner Kalaycıoğlu ve KARİD Genel Sekreteri Seyfi Özel katıldı.

“Kargo ve kurye sektörü eşi görülmemiş bir seferberlik başlatmıştır”

Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantı sonrasında açıklamada bulunan Önyol, kargo sektörünün deprem gecesi itibariyle alarm durumuna geçerek, tüm operasyon gücünü bölge insanı için seferber ettiğini ifade etti.

Türkiye’deki dayanışma ruhuna dünyanın hiçbir yerinde rastlanamayacağını ifade eden Önyol, “Depremin hemen sabahında kargo şirketleri Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Mersin’e kadar tüm şubelerini yardım toplama noktasına çevirmiş, hiçbir ücret almadan yardımları deprem bölgesine ulaştırmıştır. Kargo, Kurye ve Lojistik sektörü bir kez daha milletinin zor gün dostu olduğunu göstermiştir” dedi.

“Bölgeye 1 milyar TL’nin üzerinde yardım yaptık”

Şubelere teslim edilen yardımları, deprem bölgesine ücretsiz taşıdıklarını belirten Önyol, sunulan bu desteğin dışında KARİD’e üye şirketlerin hayata geçirdiği yardımları da şu sözlerle ifade etti: “Türkiye KARİD üyesi şirketler, yardım gönderilerini bölgeye ulaştırmak dışında kendi yardım elini de bölgeye uzatmıştır. Üye şirketlerimizin deprem bölgesine kısa süre içerisinde verdiği nakdi ve maddi destek 1 milyar TL’nin üzerindedir. Bölgede ticaretin yeniden ayağa kalkabilmesi için, yardımlarımıza ve desteklerimize mobil şubeler, prefabrik şubeler açarak devam ediyoruz.”

“20 uçak dolusu yardım malzemesi satın aldık ve bölgeye teslim ettik”

Üye şirketlerin deprem bölgesine verdikleri desteğin sadece ülke içerisinde gerçekleştirilenlerle sınırlı olmadığını belirten Önyol, yurtdışından temin ettikleri afet kullanımına uygun dayanıklı malzemelerden oluşan tam 20 uçak dolusu yardım malzemesinin de satın almasını yaparak deprem bölgesine ulaştırdıklarını dile getirdi.

“Bölgenin normalleşmesi için çalışıyoruz”

Deprem bölgesinde hayatını sürdüren vatandaşların, kargo hizmetlerinden mahrum kalmaması için mobil şubeleri ve prefabrik kargo şubelerini devreye aldıklarını ifade eden Önyol, “Vatandaşlarımızın hiçbir eksik hissetmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bölgenin normalleşmesi ve hayat akışının olağan haline dönmesi için gerçekleştirdiğimiz çalışmaları devletimizin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle paylaştık. Bu süreçte sektörümüzü regüle eden Bakanlığımızın ve BTK’nın depremin ilk gününden bu yana gerçekleştirdiği koordinasyon sayesinde süreci hızlı bir şekilde ilerletiyoruz. Bakan Yardımcımız Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanımız Ömer Abdullah Karagözoğlu, BTK Başkan Yardımcımız Müberra Oğuz ve diğer Bakanlık yöneticileri ile Ankara’da bir araya gelerek hem yapılan çalışmaları değerlendirdik hem de sektörümüzün genel sorunlarını ele aldık” diye konuştu.

“Kargo sektörünün yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması, tüm ticaret ekosistemi için gereklidir”

Kargo sektörünün son yıllarda tüm sektörleri etkileyen bir noktaya eriştiğini ifade eden Önyol, kargo sektörünün sağlıklı çalışamadığı bir ülkede ticaret akışının da sekteye uğrayabileceğini belirtti. Bu sebeple kargo, kurye ve lojistik sektörünün gelişiminin sadece sektörün kendisi için değil, tüm ticaret ekosistemi için hayati önem taşıdığını ifade eden Önyol, “10 yıl önce kargo sektörü yine çok önemli bir ihtiyacı karşılıyordu. Yine çok önemli bir sektördü. Ancak günümüzde geldiğimiz noktada kargo sektörü artık çok hayati bir iş koludur. Kargo sektörünün yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması, sektörün gelişiminin desteklenmesi, tüm ticaret ekosistemi için gereklidir” dedi.

BTK ile sektörün gelişimi için omuz omuza çalıştıklarını ifade eden Önyol, kamu kurumları ile sektör temsilcilerinin aynı hedefe bir uyum içerisinde yürümesinin çok önemli olduğunu ifade etti ve sözlerini şöyle tamamladı: “Sektörümüzün sorunlarını her zaman dinledikleri ve destek oldukları için BTK’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz."