Kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor

Bitlisin Adilcevaz Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) kursiyer kadınlar, hem meslek öğreniyor hemde aile bütçesine katkı sağlıyor

Adilcevaz Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi’nde (ADEM usta öğreticiler tarafından kadınlara giysi, süs eşyası, ahşap yakma, örgü ve birçok sanat dallarının yer aldığı kurs veriliyor. Kursa katılan kadınlar hem sanat öğreniyor hemde aile bütçesine katkı sağlıyor. Kursiyer kadınlar, giysi, süs eşyası, ahşap yakma, örgü ve birçok sanat dallarını öğreniyor. Buraya yapılan eserlerin satışı yapılara aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Değişik kursların verildiği ADEM’de ayrıca din bilgisi hocaları tarafından kadınlara Kur’an eğitimi de veriliyor.

Verilen kurslar hakkında bilgi veren Duygu Özer isimli öğretmen, “Ben burada keyif almaktayım. Çünkü kursiyerlerle beraber olmak bir ayrıcalıktır” dedi.

Eğitmen Tülay İzci, “Biz burada Kaymakamımız İsmail Demir’e ve Aile Destek Merkezi Müdürümüz Emre Yılmaz’a teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı tanıdıkları için. Hiç bir zorluk çekmiyoruz. Servis araçları ile bizleri evimizden alıp tekrar evimize bırakıyor” dedi.