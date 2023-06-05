Kabine açıklandı piyasalarda neler oluyor? Dolar ve euro yeni kabineye nasıl tepki verdi?

05 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 21.134 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 21.1305 liradan, satış fiyatı ise 21.1375 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.81'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 22.6402 TL'den yapan euro şu anda 22.6077 TL alış ve 22.6728 TL satış fiyatına sahip.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı alış: 1.321,43 satış:1.321,66

Çeyrek altın fiyatı alış: 2.218,00 satış: 2.262,00

Yarım altın fiyatı alış: 4.422,00 satış: 4.511,00

Tam altın fiyatı alış: 8.911,21 satış: 9.143,07

Cumhuriyet altını fiyatı alış: 8.961,00 satış: 9.096,00

Ata altın fiyatı alış: 9.174,30 satış: 9.408,26

Borsa İstanbul yükselişle açıldı

Borsa İstanbul yükseliş grafiğini sürdürüyor. BİST güne yüzde 2,31 oranında yükselişle 5233 puandan başladı. Açılışta 422 hisse yükselirken 19 hisse düşüş gösterdi.