Islah çalışması yapılıyor, yüksek fiyatlara çözüm olacak

Tokat’ta ıslah çalışmaları yapılan tatlı patates, marketlerdeki yüksek fiyatlara çözüm olacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yürütülen ’tatlı patates’ ıslah çalışmaları market ve pazarlarda bulunan yüksek fiyatlara çözüm olacak. Dünyada 113 milyon ton kadar yetiştiriciliği yapılan tatlı patates, Türkiye’de market ve pazarda yüksek fiyatlardan tezgahlarda yerini alıyor. Tatlı patateste yüksek fiyatlara çözüm ise Tokat’ta yürütülen ıslah çalışmaları olacak. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan, "Dünyada yaklaşık 113 milyon ton kadar yetiştiriciliği yapılmakta olup ülkemizde maalesef sınırlı sayıda üretimi yapılıyor. Bu nedenle marketlerde pazarlarda çok yüksek fiyatlarla karşılaşabiliyorsunuz. O proje çalışmalarına biz 2017 yılında başladık. Burada adaptasyon denemelerini yaptık, Kazova’dan Niksar’da ve gayet güzel sonuçlar aldık. Bu çalışmada dekara 4 ton 5 ton gibi verimler aldık" şeklinde konuştu.

"Marketlerde pazarlarda çok yüksek fiyatlarla karşılaşabiliyorsunuz"

Tatlı patates ıslah çalışmalarında 5 tona yakın verim aldıklarını belirten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islah Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan, "Burası bizim patatesle ilgili ileri ıslah hatları çalışma alanımız. Buradaki çeşitler yaklaşık 10-12 yıldır ıslah sürecinden geçmektedir. Biz şu anda bu ileri ıslah hatlarını seçerken verim ve kalite gibi bazı özellikler bakımından üstün olanları seçtik. Bu denemenin aynısı Tokat Artova lokasyonunda da yürütülüyor. Bu yılın sonunda artık verim ve kalite bakımından üstün özellikli ileri ıslah hatlarımızı ve meristem kültürüyle yenilenerek Tescil Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’ne başvuru yapıp yeni milli çeşitler elde etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Adaptasyon denemelerini yaptık, güzel sonuçlar aldık"

Karan, adaptasyon denemelerini yaptıklarını, Kazova’da ve Niksar’da güzel sonuçlar aldıklarını belirterek, "Serada içerisinde bulunan saksı denemelerimizde daha önceden tohumluk sertifikasyon merkez müdürlüğü tarafından Ziraat Fakültesi Dekanlığımız adına tescil edilmiştir. Islahçısı olduğum Güngörbey patates çeşidi ile Başçiftlik beyazını orada meristem kültürü ile elde etmiş olduğumuz miniyumların çoğaltımları bulunuyor. Bu çalışmayı biz Dokap bünyesinde yapıyoruz, Dokap destekli bir çalışmadır. Aynı zamanda lisansüstü, yüksek lisans çalışmalarını da kapsıyor. O projenin sonucunda Tokat yöresinde yaşayan patates tarımı ile geçimini ikameden çiftçilerimize tohumluk dağıtmayı planlıyoruz. Yine serada görmüş olduğunuz tatlı patates çeliklerini önümüzdeki hafta içerisinde yine Tarımsal Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından bize gösterilen Tokat Kazova lokasyonunda denemesini kuracağız. ’Tatlı patates’ adı her ne kadar patates de olsa patates de aynı familyaya ait olmayıp bu tarla karmaşığıgillerden bir üyedir. Dünyada yaklaşık 113 milyon ton kadar yetiştiriciliği yapılmakta olup ülkemizde maalesef sınırlı sayıda üretimi yapılıyor. Bu nedenle marketlerde pazarlarda çok yüksek fiyatlarla karşılaşabiliyorsunuz. O proje çalışmalarına biz 2017 yılında başladık. Burada adaptasyon denemelerini yaptık, Kazova’da, Niksar’da gayet güzel sonuçlar aldık. Bu çalışmada dekara 4-5 ton gibi verimler aldık. Bu çelikleri de yine burada kendimiz yetiştirerek bu işe ilgi duyan çiftçilerimize araştırma merkez müdürlüğümüz tarafından dağıtımını yaparak tatlı patatesin yaygınlaştırılmasına çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bir sarımsağından ortalama 33 tane bitki üretmeyi başardık"

Bir sarımsağından ortalama 33 tane bitki üretmeyi başardıklarına değinen Karan, "İnsan sağlığı açısından gerçekten önem arz eden özellikle provitamin A bakımından oldukça zengin olan bir bitkidir. Yine serada görmüş olduğunuz Akzambaklar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doku Kültürü Laboratuvarımızda invitre şartlarda çoğalttık. Normalde Akzambak gibi soğanlı bitkiler her yıl az sayıda döl veren yani üretimi biraz zor olan bitkilerdir. Biz bir sarımsağından ortalama 33 tane bitki üretmeyi başardık ve şu anda onun çoğaltımını da serada kontrollü şartlarda yapıyoruz. Tokat’ımız için önemi olan sembol bir bitki sayılan Akzambak bitkisinin üretimi doku kültür mikro çoğaltım yöntemleri ile efektif bir şekilde yapmış ve başarmış olmanın sevincini yaşıyoruz" şeklinde konuştu.