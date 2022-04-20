İndirimi SGK yaptı, ilaç firmaları uygulamadı!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, geri ödemesi yapılan her ilaç için firmalarla yaptığı iskonto anlaşmasına son günlerde bazı firmalar taahhüt etmesine rağmen uygulamıyor. SGK indirimin yapıldığını varsaydığı için aradaki farkı hastalar ödemek zorunda kalıyor. Şu anda 78 ilaçta durum böyle. Hastaların bir kutu ilaç için ödediği tutar 132 TL'ye kadar çıkıyor. Bir diyaliz hastasının reçetesinde fark bin 200 TL'ye ulaşıyor.

Eczanelerde satılan bazı ilaçlarda SGK ile ilaç şirketleri arasında iskonto anlaşması olmasına rağmen hastalar tarafından ek ücret ödeniyor.

78 ilaçta firmalar, kamu kurum iskontosunu uygulamayı bıraktı ya da daha az uyguluyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, firmaların taahüt ettiği indirimi yaptığını varsayıyor ancak bazı firmalar bu indirimi yapmıyor. Aradaki farkı hastalar ödemek zorunda kalıyor. Hastaların bir kutu ilaç için ödediği ek tutar 132 TL'ye kadar çıkıyor.

Kanser ilaçlarına ise 107 lira ödeniyor. İlaç firmaları artan maliyetleri gerekçe gösteriyor. (internethaber)