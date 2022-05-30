Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi

Teknolojik gelişmeleri, piyasa ekonomilerinin işleyişini ve ilerlemesini sağlayan en önemli itici güç olarak değerlendiren Halkbank, teknoloji ivmelerinin desteklenmesi, bu yöndeki Ar-Ge harcamalarının artırılması ve teknoloji yoğun istihdam oluşturulması amacıyla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile protokoller gerçekleştiriyor.

Banka bu protokoller çerçevesinde, teknokentlerde faaliyet gösteren girişimci firmaların desteklenmesi hedefiyle Halkbank Teknokent Destek Paketi’ni hayata geçirdi. Bu destek paketinden teknokent veya teknoparklarda ticari faaliyette bulunan veya kendisine ait bir iş yeri olmayıp, kendi işini kurmak isteyen girişimciler yararlanabiliyor.

Halkbank, Teknokent Girişimci Kredisi ile birlikte Paraf Ticari Kredi Kartı, Ticari Kredili Mevduat Hesabı ve Teminat Mektubunu da uygun koşullarla müşterilerinin kullanımına sunuyor.

12 ay anapara ödemesiz, 60 aya kadar vade

Paket kapsamında girişimcilere 750.000 TL’ye kadar kredi sunulabiliyor. Girişimciler bu finansal desteği; Ar-Ge harcamaları, mal, hizmet veya ekipman alımları, personel maaş ödemeleri, kira ödemeleri başta olmak üzere projelerini ilerletme noktasındaki ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılabiliyor. Kredilerde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 aya kadar vade imkânı sağlanıyor.

Paket kapsamında Sunulan Diğer Destekler

Teknokent Destek Paketi’nden yararlanacak olan girişimcilerin, internet ya da mobil şubeden gerçekleştirecekleri EFT/havale işlemlerinden ve ticari kredi kartlarından 1 yıl boyunca, POS kullanımlarında ise 6 ay boyunca ücret alınmıyor. Ayrıca Girişimcilere özel; vergiden dış ticarete, KOBİ fırsatları ve kampanyalara, girişimcilikten İş ve Borçlar Hukuku’na kadar birçok konuda www.halkbankkobi.com.tr üzerinden ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor, www.halkbankkobigelisim.com.tr‘de yer alan eğitim videoları ve makalelere de ücretsiz erişim sağlanıyor.