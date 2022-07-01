Haftanın son iş gününde gülümseten haber geldi! 'Benzin ve LPG'ye büyük indirim kapıda'

Dün 115 dolardan işlem gören brent petrol, yeni ayın ilk gününde 109 dolara geriledi.Yarından itibaren geçerli olmak üzere Benzin grubunda 2,13 TL, Otogaz grubunda 1,75 TL civarında fiyat indirimi beklenmekte.

İndirim sonrası benzin ve LPG fiyatları

Bu gece pompaya yansıyacak indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,17 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 25,29 TL’ye, İzmir’de gerileyecek. Otogazın litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 10,69 TL’ye, Ankara’da 10,66 TL’ye, İzmir’de 10,56 TL’ye gerileyecek. Otogaz fiyatları, bayiler arasında belirgin farklar gösterebiliyor.

Motorine 2 günde 3,34 TL indirim

Brent petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki sınırlı düşüş sonrası motorin litre fiyatına 2,50 lira indirim gelmişti. 2,5 TL'lik indirime 84 kuruşluk bir indirim daha eklenmiş ve iki günde motorin fiyatında toplam 3,34 TL’lik indirim gerçekleşmiş olmuştu.