Haftanın son iş gününde gülümseten haber geldi! 'Benzin ve LPG'ye büyük indirim kapıda'
Akaryakıt fiyatlarındaki sert yükselişler sonrası zam gelen benzin, motorin ve LPG ücretlerinde, brent petroldeki geri çekilme sonrası beklenen indirimler gelmeye başladı. Motorinin ardından benzin ve LPG'ye büyük indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere Benzin grubunda 2,13 TL, Otogaz grubunda 1,75 TL civarında fiyat indirimi beklenmekte.
Dün 115 dolardan işlem gören brent petrol, yeni ayın ilk gününde 109 dolara geriledi.Yarından itibaren geçerli olmak üzere Benzin grubunda 2,13 TL, Otogaz grubunda 1,75 TL civarında fiyat indirimi beklenmekte.
İndirim sonrası benzin ve LPG fiyatları
Bu gece pompaya yansıyacak indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,17 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 25,29 TL’ye, İzmir’de gerileyecek. Otogazın litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 10,69 TL’ye, Ankara’da 10,66 TL’ye, İzmir’de 10,56 TL’ye gerileyecek. Otogaz fiyatları, bayiler arasında belirgin farklar gösterebiliyor.
Motorine 2 günde 3,34 TL indirim
Brent petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki sınırlı düşüş sonrası motorin litre fiyatına 2,50 lira indirim gelmişti. 2,5 TL'lik indirime 84 kuruşluk bir indirim daha eklenmiş ve iki günde motorin fiyatında toplam 3,34 TL’lik indirim gerçekleşmiş olmuştu.