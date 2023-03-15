EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz: “2023 CIGRE, elektrik konusunda Türkiye’yi otoritelerin arasında ilk sıraya çıkaracak”

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz, Uluslararası Büyük Güç Sistemleri Konseyi’nin (CIGRE) Güneydoğu Avrupa Bölgesi dönem başkanı olan Türkiye’de 11-13 Ekim’de bir araya geleceğini belirterek, “İstanbul’da yapacağımız bu konferans, elektrik konusunda Türkiye’yi otoritelerin arasında ilk sıraya çıkaracak bir uygulama” dedi.

CIGRE Güneydoğu Avrupa Bölgesel Konseyi, Türkiye’nin başkanlığında EÜAŞ Genel Müdürlüğü binasınFda toplandı. Avrupa’nın 17 ülkesinden 20 temsilcinin yer aldığı toplantıda, elektriğin geleceği ele alındı. EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz, temsilcilere İngilizce sunum yaparak, Türkiye’nin elektriğin geleceği için attığı adımları ve deprem bölgesinde meydana gelen sorunlara nasıl çözüm ürettiklerini anlattı. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (SEERC) Sekreteri Erkan Alan ise 11-13 Ekim’de düzenlenecek CIGRE toplantısının nasıl yapılacağını katılımcılara tüm detayları ile anlattı.

Genel Müdür Alagöz, toplantı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “CIGRE, 103 yıl önce Fransa Paris’te bütün dünya elektrik otoritelerinin davet edilerek kurulduğu bir yardımlaşma, elektrik alanında birbirlerine eğitim ve destek anlamında çalışmalar yaptıkları bir dernek. Bu dernek, dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde 103 yıldır tüm elektrik üreticileri, dağıtıcıları, akademisyenler ve sanayiciler için bir buluşma noktası. Türkiye ise ilk kurulduğu zaman içinde yer almasına rağmen daha sonra temsilci bile veremediğimiz 60 yılımız oldu. Biz tekrar bunu canlandırarak ülkemizin istifadesine ihtiyaç hissettik. Üyelik sürecini canlı tutmak adına ilişkilerimizi sürdürdük” dedi.

Alagöz, CIGRE’nin dünya üzerine dört bölgesi olduğunu hatırlatarak, “Bu bölgenin de bir üyesi olduk. Güneydoğu Avrupa Bölgesi’nin üyesiyiz. Biz de Güneydoğu Avrupa Bölgesi’nin başkanlığını üstlendik. Bu başkanlık ile 19 Avrupa ülkesinin temsilcileri ile bir araya geldik. Dolayısıyla bu başkanlığın ülkemizin bölge liderliği noktasında çok büyük bir değeri var. Ülkemizin müteahhitleri bu ülkelere çok büyük destek veriyor. Doğal olarak ‘bölgenin ağabeyi’ rolünü üstlenmişiz ama adını hiç koymamışız. Şimdi adını koymak için Türkiye’de başkanlık dönemimizde Ekim’in 11’i ila 13’ü arasında İstanbul’da bütün dünya elektrik otoritelerini, bu ülkelerin enerji bakanlarını ve sadece Avrupa’nın değil dünyanın da elektrik otoritelerini davet edeceğimiz büyük bir konferans düzenliyoruz. Bu da Türkiye’nin enerji konusunda bir yerde döneme damga vuracağı bir konferans olacak. Zor zamanda görev aldığımız doğrudur. Zaten biz zor zamanların ülkesiyiz” dedi.

CIGRE dönem başkanlığının İstanbul’da düzenlenecek konferansta devredileceğini hatırlatan Alagöz, “Öncelikle bundan sonraki 30 yıla damga vuracak bir dönem projesi hazırlıyoruz. Bunu hem bütün ülkelerin ihtiyaçlarını ortaya koyarak, analiz ederek koyacağız hem de yapacağımız konferansa 150’nin üzerinde bilimsel makale başvurusu oldu. Dünyanın 28 ülkesinden başvuru var. Siyasi olarak da bölge liderlerinin gözünün üzerimizde olduğu bir dönemde yapacağımız bu konferans ile insanlar bizi zor zamanda zor işleri başaran elektrik mühendisleri olarak hatırlayacaklar” diye konuştu.

CIGRE dönem başkanı olarak 21. yüzyıla damga vuracak bir organizasyon hazırladıklarını söyleyen Alagöz, “11-13 Ekim arasında İstanbul’da yapacağımız bu konferans, elektrik konusunda Türkiye’yi otoritelerin arasında ilk sıraya çıkaracak bir uygulama. Dolayısıyla biz dünyanın en büyük elektrik üreticileri arasında elektriği kontrol eden, elektriği yönetebilen ülkelerden biriyiz. Bunun da deklarasyonunu yapacağız” dedi.

Alagöz, Türkiye’nin ilk ve tek olma niteliği taşıyan yerli jeneratör fabrikasının detaylarını da paylaştı. Alagöz, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemize büyük bir hizmet aşkıyla yaptığımız işlerden biri yerli jeneratör fabrikası. Türkiye’nin ilk ve tek jeneratör fabrikası. Dizel jeneratörlerle karıştırılmaması gerekir. 180 megavatlık 63 metre yüksekliğinde ve 750 ton ağırlığında dönen bir ekipmandan bahsediyoruz. Jeneratör konusunda dünyanın en iyilerinden biri olmamızı sağlayacak, bizi ilk sıralara çıkaracak bir hamle bu. Sözümüz şuydu: 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlayacağız. ‘Deprem oldu’, ‘şu oldu’, ‘bu oldu’ demeden hiçbir bahaneye sığınmadan mart ayının sonuna doğru bunu yetiştirmeye devam ediyoruz. Türkiye’de jeneratör konusunu fikir olarak bitirecek bir adımdır bu. Dolayısıyla dünyanın en büyük otoritelerinden biri olacak.”

Deprem bölgesinde EÜAŞ’a ait 17 elektrik santrali olduğunu hatırlatan Alagöz, “Bunlardan 16 tanesi hidroelektrik santrali, biri termik santral. Hidroelektrik santrallerimizi depremin ardından 15 dakika içinde tekrar emre amade hale getirdik. Santrallerimizde en ufak bir hasarımız yok. Ancak termik santralimizin olduğu yer depremin merkez üssü Elbistan’dı. O merkez üssünde de inşaat ve santral yapısında hiçbir hasarımız yok. Ancak mekanik birtakım darbeler aldık. Bu hasarların giderilebilmesine de hızla başladık. Biz 4 hafta içinde yeniden üretime geçmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.