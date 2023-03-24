Edremit Zeytinyağı’nın Avrupa Birliği tarafından tescillenmesi için son viraj dönüldü

Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası ’Edremit Zeytinyağı’ için Avrupa Birliği Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğüne menşe adı korumasıyla tescili için başvurusunda bulundu. Tescil sürecinde son viraj olarak 3 aylık yayın süresi sonrasında Edremit Zeytinyağı, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tescillenmiş olacak.

Edremit Zeytinyağı için AB Komisyonu’nda önemli bir adım daha başarı ile sonuçlandı. İlan süresi tamamlanmasıyla AB Komisyonu’nda Türkiye’yi temsil edilen tescilli ürün sayısı 10 çıkacak.

Edremit Zeytinyağı’nın tescil çalışmaları hakkında bilgi veren Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, “Ülkemizde 273 tescil numarası ile menşe adıyla koruma altına alınan Edremit Zeytinyağı, coğrafi bölgede yetişen Edremit Zeytin çeşidinden üretilen sızma zeytinyağıdır. Edremit Zeytinyağı, coğrafi bölgenin toprak, iklim özellikleri ile Kaz Dağı ve Madra Dağ’ında esen rüzgârın sayesinde kendine özel karakteristik aromaya sahiptir. Edremit Körfezi’nde en az 2 bin yıl zeytin yetiştirildiği Ören’deki Adramytteion Antik kentinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan arkeolojik buluntularla kanıtlanmıştır. Kazılarda zeytin çekirdekleri, yağ küpleri bulunmuştur. Literatür çalışmalarında Osmanlı döneminde (15. ve 16. Yüzyıllar) zeytinciliğin bölgede önemli bir ekonomik faaliyet olduğunu göstermektedir. Yavuz Sultan Selim’in 1515 yılında gönderdiği bir fermanda Edremit’ten “Ramazan ayı için sekiz fıçı çok güzel ve lezzetli zeytin” istenmesi sofralık zeytin üretiminin de önemli olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla tarihi geçmişi ile Edremit Körfezi, zeytini ve zeytin ürünleriyle aynı zamanda zeytin kültürünün ön plana çıktığı bununla birlikte birbiriyle bütünleştiği Türkiye’deki örnek yerlerden biri haline gelmiştir. Bu süreç içerisinde geçmişten geleceğe doğru uzanan ve gelecek nesillerimize bırakılmak üzere coğrafi işaretli ürünlerimizin gerek ülkemizde ve gerekse AB Komisyonu’nda korunması ehemmiyet oluşturmuştur.

AB Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen Edremit Zeytinyağı’mız gerek Edremit ilçemizin ve gerekse Balıkesir ilimizin AB Komisyonu’nda tescil edilecek ilk coğrafi işaretli ürün olması bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Aynı zamanda Edremit Ticaret Odası olarak AB komisyonuna tescili için başvurusunu gerçekleştirdiğimiz Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini için de çalışmalarımız devam etmektedir.

Başta bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon’a ve yönetimi olmak üzere Edremit Zeytinyağı’nın Avrupa Birliği Komisyonu’nda ki tüm süreçleri özveri ile yürüten sınai mülkiyet hukuku dahilinde uluslararası mevzuata hâkim olan coğrafi işaret danışmanımız Huriye Özener’e, emeği geçen tüm üreticilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.