Doğalgaza zam geliyor!

Uluslararası fiyat artışı doğalgaza yansıdı. Doğalgaza zam özellikle sanayi kullanımında yüzde 30’ları bulabilecek.

TÜRKİYE HALA AVRUPA’YA GÖRE UCUZ

BOTAŞ verilerine göre mart ayı itibariyle küresel olarak doğal gaz satış fiyatları 2022’de bir miktar gerilemekle birlikte yüzde 349,72 oranında artarak 10000 metreküpte 945,95 dolar oldu.

Yine BOTAŞ TL cinsinden konutlarda kullanılan gaz dikkate alındığında Türkiye halen Avrupa ülkelerine göre ucuz konumda bulunuyor.

BOTAŞ, 2021 sonbaharına kadar görev zararı yazmazken, 2021 sonundan itibaren 50 milyar TL görev zararıyla yılı kapatmıştı.