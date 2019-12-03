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'Discount' marketlere sınırlandırma iddiası

Türkiye'de 20 bin civarında şubeye sahip olan ve hala büyümeye devam eden BİM, A101 ve ŞOK marketleri için devletin sınırlandırmaya gideceği iddia edildi. Böylelikle tekelleşme tehdidinin de önüne geçilmeye çalışılacak. 

'Discount' marketlere sınırlandırma iddiası

Türkiye'de 20 bin civarında şubeye sahip olan ve hala büyümeye devam eden BİM, A101 ve ŞOK marketleri için devletin sınırlandırmaya gideceği iddia edildi. Böylelikle tekelleşme tehdidinin de önüne geçilmeye çalışılacak. 

03 Aralık 2019 Salı 14:04
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'Discount' marketlere sınırlandırma iddiası

Ortadoğu Gazetesi'nden Göktuğ Efil'in haberine göre BİM, A101 ve ŞOK gibi "discount"/ucuzluk marketlerinin tekelleşme ve yerel işletmeleri tehdit etme riskine karşı yasal sınırlandırmalar getirilecek.

Son yıllarda yüzde 293'lük bir büyüme kaydeden Discount ( Ucuzluk-İndirim ) marketleri için devlet düğmeye bastı. Sektördeki payı her geçen gün artan indirim marketlerinin tekelleşmeye gitmesini önlemek adına devletin bir takım önlemler alacağı iddia edildi. Özellikle söz konusu marketlerde yer alan private label (özel) ürünlere sınır getirilebilir. 

PRİVATE LABEL ÜRÜNLERE SINIRLANDIRMA 

Özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde büyüyen ve sektörün büyük bir kısmını oluşturan Discount marketleri için devletin sınırlandırmaya gideceği iddia edildi. Böylelikle devletin kontrol etmekte zorlandığı ve tekelleşmeye doğru giden ucuzluk marketleri sürekli denetim altında olacak. 
Bu denetimin ilk ayağı olarak ise private label yani özel ürünler yer alacak. Sektördeki perakendeciler tarafından üretilen ya da ürettirilen, perakendecinin satış noktalarında kendi adı ya da kendi markasıyla satılan tüketim malları olarak tanımlanan özel ürünlere belli bir oranda sınırlandırma getirilecek. Discount marketlerde şube bazlı düşünüldüğünde cironun büyük bir kısmı private labellardan oluşuyor.

BAKKALLAR TARİHE Mİ KARIŞIYOR

Gıda perakendesi sektöründe önümüzdeki 7 yıl içinde 13 binden fazla yeni market açılması bekleniyor. 
Yeni marketlerin büyük kısmını ise indirim-süpermarket konseptlerindeki firmalar oluşturacak. 2026 yılına kadar indirim marketlerinin sektördeki payının yüzde 80'e kadar çıkması öngörülüyor. Tahmin edilen bu büyüme rakamlarına göre geleneksel hale gelen bakkalların çoğunun kapanması söz konusu. Öte yandan discount marketlerle rekabet içerisinde olan yereller de aynı durumdan muzdarip.  

Son Güncelleme: 03.12.2019 17:05
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