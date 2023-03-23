Dijital lojistik girişimi Hubtic 1,3 milyon dolar tohum yatırım aldı

Dijital lojistik girişimi Hubtic, tohum yatırım turunda 1,3 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Şirket, yatırım turunun ardından özellikle Avrupa’daki uluslararası taşıma operasyonlarını genişletmeyi planlıyor.

Düsseldorf’ta kurulan ve 2021 yılında faaliyetlerine başlayan dijital lojistik girişimi Hubtic, tohum yatırım turunu tamamladı. Yapılan açıklamaya göre; yatırım turuna, Avrupa’nın önde gelen tedarik zinciri operasyonu ve satın alma danışmanlık şirketlerinden Kloepfel Consulting’in kurucularının aile ofisi, Bilişim Vadisi GSYF, APY Ventures ve melek yatırımcılar katıldı.

“Hedef Avrupa’da daha da büyümek”

Yatırımdan aldıkları güçle Avrupa’daki taşımacılık ağlarını genişleteceklerini ifade eden Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, “2022 yılında gelirimizi euro bazında bir önceki seneye göre 6 kat artırmayı başardık. Bu sene ajandamızda bu büyümeyi devam ettirmek, teknolojimize yatırım yapmak ve Avrupa’da hâlihazırda yürüttüğümüz operasyonlarımızı genişletmek var. Şu anda gelirimizin yüzde 30’u yurt dışından geliyor. Yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 50’nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Avrupa’daki tedarikçi ağımızı genişletiyor ve Avrupa içi taşımacılıkta hizmet verdiğimiz bölgeleri artırıyoruz” dedi. Süreçlerinin merkezinde verimli bir operasyon merkezi bulunduğunu ifade eden Cansu, “Diğer bir hedefimiz ise kendi geliştirdiğimiz teknolojik altyapı ile lojistik süreçlerindeki verimsizliği minimize edip, Türkiye’de kurduğumuz operasyon ekibimiz ile tüm dünyaya hizmet vermek. Bu yolculukta bize inanan iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve yatırımcılarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Müşterilerimiz maliyet ve zamandan tasarruf ediyor”

Dinamik ve merkezine inovasyonu alan yeni nesil bir lojistik girişimi olduklarını vurgulayan Cansu şöyle devam etti: “Büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle ilerleyen lojistik sektöründe şeffaflık, hız ve güvenilirlik tarafında devreye aldığımız yazılım destekli uygulamalarımızla fark oluşturuyoruz. Yazılım ekibimizin geliştirdiği anlık fiyatlama, 7/24 konum takibi, bulut tabanlı dokümantasyon hizmeti ve online raporlama gibi hizmetlerimizle müşterilerimizin lojistik süreçlerini uçtan uca tek bir platformdan yönetmelerini sağlıyoruz. Uygulamamız yardımıyla tedarik zincirlerini optimize etmelerine olanak verirken, maliyet ve zamandan tasarruf ettiriyoruz.”

"Lojistik sektörü, ticaretin genişlemesiyle beraber sürekli ivmelenen ve büyüyen bir sektör"

Kloepfel Consulting’in Kurucusu Efe Duran Sarıkaya yatırım süreciyle ilgili şunları söyledi: “Lojistik sektörü, ticaretin genişlemesiyle beraber sürekli ivmelenen ve büyüyen bir sektör. Büyük ölçüde geleneksel yöntemlerin kullanılması ise yeni teknolojilerden etkin bir şekilde faydalanabilen ve bunu sektör oyuncularının iş süreçlerine kolayca entegre edebilen girişimlerin öne çıkmasını sağlıyor. Türkiye ve Avrupa arasındaki ticari hacmin artışı da bu alanda bir fırsat olduğunu gösteriyor. Uluslararası taşımacılık alanında sunduğu dijital hizmetlerle değer üreten Hubtic’in dönüşüm ve verimliliği merkeze alan stratejisinin pazarda fark oluşturacağına inanıyorum.”

“Lojistikte en büyük payı dijitalleşme trendini yakalayanlar alacak”

APY Ventures Yöneticisi Mustafa Keçeli ise “Önümüzdeki kısa dönem içerisinde lojistik sektöründe en büyük pazar payını alacak olan firmalar dijitalleşme trendini en başından yakalayanlar olacaktır. Bu doğrultuda, Almanya ve Türkiye’de lojistik operasyonlarını büyüten Hubtic’in yatırım turunda yer aldığımız için oldukça memnunuz. Dijital lojistik girişimi, derin teknoloji barındıran işlerin yanı sıra başarılı iş modellerine de yatırım gerçekleştirdiğimiz Bilişim Vadisi Fonu’muzun yirminci yatırımı oldu. APY Ventures olarak farklı fonlarımız ile 2023 yılında da ekosisteme katkı sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

2021 yılında operasyon merkezini İstanbul’a taşıyarak faaliyetlerine başlayan şirket, uluslararası taşımacılık alanında bugüne kadar 50’den fazla ülkede taşıma gerçekleştirdi. 170’i aşkın müşteri portföyü ile 10 bin taşımaya imza atan dijital lojistik girişimi; 80’den fazla rotada 4 bin araçlık geniş tedarikçi ağı ile kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve intermodal olmak üzere çeşitli taşımacılık türlerinde hizmet veriyor.