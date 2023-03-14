Depremzede kadın ve gençlerin istihdama katılmaları için sosyal girişimcilik seferberliği

Depremden zarar gören 11 ilde sosyal girişimcilik seferberliği başlıyor. Çadır ve konteynerlerde kalan kadın ve gençlerin istihdama katılmaları için Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO)çerçevesinde çağrıya çıkıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında, “Kalkınma Ajanslarımızın tüm kaynaklarını afet bölgesi şehirlerine aktararak projelerin finansmanındaki devlet katkısını en üst seviyeye çıkartıyoruz” ifadesini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası koordinasyonuyla yürütülen SEECO Projesinde “Sosyal Satın Almayı Desteleme Çağrısı’na çıkıldı. Çağrı; Çukurova Kalkınma Ajansı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın görev bölgesinde bulunan 11 ili kapsıyor.

Bu çağrı ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Mardin’de 57 geçim kaynağı tesisi kurulacak. Kalkınma Ajansları ve yerel yönetimlerin iş birliği ile konteynerlerden dönüştürülecek tesislerde öncelikli olarak kadınlar ve gençlerin girişimcilik ekosistemine adım atmaları sağlanacak. Yaklaşık 500 girişimciye makine ve ekipman alımı için 5, 10 ve 15 milyon avro hibe verilecek.

Çağrı çerçevesinde Türkiye’de tekstil, imalat, gıda, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren büyük firmalar ile “sosyal satın alma” protokolleri imzalanacak. Bu çerçevede firmalar depremzede girişimcilere alım garantisi verecek. Çiçeği burnunda girişimciler, büyük firmaların talep ettikleri standartlardaki ürünleri üretecek. Büyük firmalar ayrıca, ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasına da yardımcı olacak. Girişimcilerin kuracağı tesislerin sürdürülebilirliği de yerel yönetimler ve Kalkınma Ajansları sağlayacak.

Böylece bu çağrı ile deprem sonrası zor günler geçiren afetzedelerin istihdama katılmaları sağlanacak. Bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasına destek verilecek. Çadır ve konteyner kentlerde kalan kadın ve gençlerin psiko-sosyal açıdan iyileşmelerine yardımcı olunacak.