Deprem bölgesinde yağış sonrası konteyner üretimleri hızlandı

Karabük’te 7 ay önce kurulan konteyner üretim firması depremle birlikte çalışmalarını hızlandırarak depremzedeler için var gücü ile çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem bölgesinde yaşanan sel felaketinin ardından konteyner üreticileri çalışmalarını hızlandırırken, bir taraftan da malzeme tedariki için mücadele veriyor. Konteyner firması sahibi Nail Yerlikaya, depremden 7 ay önce firmalarını kurduklarını söyleyerek, "Depremle birlikte kendimizde bir öngörü görerek ihtiyaç olduğundan bu işe girdik. 12 kişi çalışıyoruz ama cephe panel sıkıntısı yaşadığımızdan randımanlı çalışamayıp siparişlere de yetişemiyoruz. Malzemenin büyük bir kısmını devlet aldığından kalanlarda bize geldikçe hizmet vermeye çalışıyoruz. Bizim panel bulamamız değil, yeter ki depremzedelerin işleri görülsün. Depremzedelerin kendi imkanları ile aldıkları oldu. 6-7 deprem bölgesine gönderdik. İzmit, İstanbul ve Almanya’dan gelen talepler var özellikle deprem bölgesi için. Karşılığını verebildiğimiz kadar bizde üretimi sürdürmeye gayret ediyoruz” dedi.

Yerlikaya, iki oda, banyo, tuvalet ve mutfaktan oluşan 21 metrekare genişliğindeki konteynerlerinin tabanların soğuk geçirmeyen osb ile kaplı, kapılarda sıcağa dayanaklı olduğunu da kaydederek, "Diğer yandan kendiliğinden gizli oluklu yağmur suyu sistemi üzerine çalışıyoruz. Yağışlara karşı panel içine yerleştirdiğimiz borularla yağmur sularını tahliyesi daha kolay. Deprem öncesi 42 bin lira olan konteyner bugün 85 bin lira. 140 liraya aldığımız cephe panel bugün 400 TL’ye geliyor. Şuan malzeme konusunda tek sıkıntımız cephe panelleri. Fırsatçı biz değiliz aslında. Malzeme fiyatları artışından yaşanan bir ücret artışı var" diye konuştu.

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