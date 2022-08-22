Depoları doldurun! Benzine zam geliyor...

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında döviz kurlarındaki artışların ardından akaryakıta zam ufukta gözüktü.

80 KURUŞ ZAM GELECEK

Sektör kaynaklı edinilen bilgiye göre 22 Ağustos pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine de 80 kuruş zam gelecek.

MOTORİNDE ZAM BEKLENMİYOR

Motorinde ise fiyat değişimi beklenmiyor. Motorine en son 19 Ağustos Cuma gecesi 1 lira 8 kuruş zam gelmişti.

ZAMLI BENZİN FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

Bu gece yarısından sonra zammın uygulanması halinde benzinin litre fiyatının İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 21,26 TL’ye ve İzmir’de 21,25 TL’ye yükselecek.

BRENT PETROLDE SON DURUM

Yeni haftaya da 100 doların altında başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 95,48 dolardan işlem görüyor.