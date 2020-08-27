DEİK/TÜRKİYE-HİNDİSTAN İŞ KONSEYİ, NBD EMİRATES BANKASI İLE İYİ NİYET ANLAŞMASI İMZALADI
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)Türkiye-Hindistan İş Konseyi ile NBD Emirates Bankası arasında iyi niyet anlaşması imzalandı. Böylece, Türkiye’de 15 yerli kamu ve özel bankasıyla ilişkileri bulunan ve Hindistan’ın Mumbai şehrinde 2017 yılından beri ticari bankacılık faaliyetleri yürüten NBD Emirates Bankasıyla iş birliğinin güçlendirilmesi için önemli bir adım atıldı.
DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez ve NBD Emirates Hindistan CEO’su Sharad Agarwal’ın katılımlarıyla video konferans aracılığıyla düzenlenen toplantıda, iyi niyet anlaşmasının imzaları da dijital olarak gerçekleştirildi. DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez, “Türk firmalarına birçok banka işlemlerinde kolaylık sağlama noktasında iyi niyet göstergesi olan bu anlaşmayla birlikte, düşük masraflı teminat mektuplarından hızlı para transferlerine ve DEİK üyelerinin NBD Emirates bankasının sağladığı kurumsal hizmetlere ilişkin dağıtım listesine eklenmesine kadar çok sayıda önemli adımların atılması gerekliliğini DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi olarak NBD Emirates Bankasına ilettik” dedi. Dönmez, imzalanan iyi niyet anlaşmaları sayesinde Türkiye ve Hindistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Ticareti kolaylaştıracak öneriler sunuldu
DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi ile Emirates NBD Mumbai Ofisi anlaşma kapsamında iki ülke arasında ticareti kolaylaştıracak öneriler bulunuyor. Öneriler arasında; DEİK üye firmalara verilecek hizmet ve servislerin listesinin olduğu broşür veya tanıtım föyünün bankada yer alması, Hindistan ile ticaret yapmak isteyen firmalar için NBD’nin gerek Türkiye üzerinden gerekse Hindistan/Dubai üzerinden çalışabilecekleri, görüş alabilecekleri, operasyonda görevli ilgili kişilerin bilgilerinin sağlanması ile ticari aktivitelerin hız kazanması, NBD Emirates Bankası’nın, Hindistan bankacılık kanun ve regülasyonlarında yapılan değişikliklerin müşterilerine aktarılırken, DEİK’e de bilgi gönderimi yapmaları ile ülkedeki bankacılık anlamındaki güncel gelişmelerin İş Konseyi üyelerinin de takibini kolaylaştırması ve düşük masraflı teminat mektubu sunulması yer alıyor.
Düşük masraflı teminat mektubu beklentisi var
Özellikle Türk ve Hint bankaları arasındaki sorunlar, ikili ticareti olumsuz etkiliyor. Hint bankalarıyla ilgili temel sorun ise, Hint bankalarının Türk bankalarıyla olan muhabir ağlarını kullanmaması ve dolayısıyla direkt çalışılamamasından kaynaklanıyor. Hindistan’da iş yapmak isteyen Türk şirketleri banka teminatına ihtiyaç duyduğunda, her iki ülke bankalarının çalıştığı üçüncü başka bir ülke bankasının araya girmesi maliyetleri oldukça arttırıyor. Bu konuda, NBD Emirates Bankası tarafından yapılabilecek bir çalışmanın da DEİK üye firmalarına avantaj sağlayacağı düşünülüyor.
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