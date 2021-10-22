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CW Enerji, Seyran Koltuk Şirketinin çatısına güneş enerji santrali kurdu

Ekonomi 22.10.2021, 14:30
CW Enerji, Seyran Koltuk Şirketinin çatısına güneş enerji santrali kurdu

ANKARA (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji, İnegöl'de faaliyet gösteren Seyran Koltuk Şirketi'nin çatısına 1585,53 kilovat gücünde güneş enerji santrali kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji, devreye aldığı yeni projelerle müşteri portföyünü genişletmeye devam ediyor.

İnegöl'de faaliyet gösteren mobilya üreticisi Seyran Koltuk'un çatısına kurulan 1585,53 kilovat gücündeki santralde 4 bin 14 adet güneş paneli kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, Türkiye'nin bir çok yerinde projeler ürettiklerini belirterek, "CW Enerji olarak güneş enerjisinin faydalarını her fırsatta dile getiriyoruz. Bursa’dan Adana’ya, Denizli’den Diyarbakır’a kadar Türkiye’nin her yerinde projelerimiz var. İnsan ve çevre odaklı anlayış çerçevesinde yol alan Seyran Koltuk, bu proje ile çevreye verdiği önemi kanıtlamış oldu. Firma, güneş santral ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakma hedefine bir adım daha atmış oluyor. Seyran Koltuk, güneş enerji santrali projesi ile artık hem kendi elektriğini üretebilecek hem de fazlasını satabilecek." ifadelerini kullandı.


#cw Enerji #Güneş Enerjisi #Seyran Koltuk
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