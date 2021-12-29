CW Enerji, AB Gıda'nın çatısına güneş enerjisi santrali kurdu

ANKARA (AA) - ANKARA (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Balıkesir'de faaliyet gösteren AB Gıda firmasının çatısına güneş enerjisi santrali kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 720 kilovat (kWp) gücündeki güneş enerji santralinin kurulduğu tesisin çatısında 1600 adet güneş paneli kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, firmaların çatılarını yüksek kalite standartlarında ürettikleri güneş enerji panelleri ile donatmaya devam ettiklerini belirterek, "Güneş geleceğin en önemli kaynakları arasında yer alıyor ve elektrik ihtiyacının olduğu her yerde önemli bir potansiyele sahip. Güneş enerjisi, milyonlarca yıl boyunca kullanılabilecek sonsuz bir enerjidir. CW Enerji olarak, fabrikaların çatılarını çevre dostu olan güneş enerji santralleri ile donatarak sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamış oluyoruz. Son olarak CW Enerji, Balıkesir'de faaliyet gösteren AB Gıda firmasının çatısına güneş enerjisi santrali kurulumunu tamamladı." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş enerjisinin enerjide dışa bağımlılığı azalttığına işaret eden Yılmaz, "Hayatın her alanında güneş enerjisinden yararlanmak mümkün. Evlerde, tarımda, endüstride, sanayide kullanılabilir. Güneşin hiç tükenmeyen enerji kaynağını daha fazla çatıda görmek ve çevre kirliliği ile küresel ısınma gibi problemlerin çözümüne önemli oranda katkı sağlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



