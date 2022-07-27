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Benzine indirim geldi!
Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrasında 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim yapılmıştı. Dün gece yarısından geçerli olmak üzere benzine de 50 kuruşluk indirim geldi.
Ekonomi 27.07.2022, 09:55
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından sonraki en düşük seviyeye gerilerken araç sahiplerine iyi haber geldi.
LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik yok.
BENZİN FİYATLARINDA İNDİRİM
Benzin fiyatlarına gece yarısından geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim yapıldı.
İstanbul'da motorin fiyatı 24 lira 51 kuruşa düştü. İndirimin ardından motorinin litresi Ankara ve İzmir'de ise 24 lira 64 kuruşa gerilemişti. Benzine gelen indirim ile birlikte benzinin litresi İstanbul'da 22,23, Ankara ve İzmir'de 22,34 liradan satılacak.