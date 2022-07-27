Benzine indirim geldi!

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından sonraki en düşük seviyeye gerilerken araç sahiplerine iyi haber geldi.

LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik yok.

BENZİN FİYATLARINDA İNDİRİM

Benzin fiyatlarına gece yarısından geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim yapıldı.