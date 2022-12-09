Benzine bir indirim daha geliyor! 18 Liranın altına inebilir!

Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme tüm hızıyla sürerken önceki gün hem benzine hem de motorine indirim gelmişti.

Haftanın son işlem gününe 76,66 Dolar seviyesinden başlayan Brent petrolün varil fiyatı 76,48 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petroldeki bu aşağı yönlü hareketlilik sonrası sektör yetkililerinden alınan son bilgilere göre benzine bu gece yarısından sonra ( 10 Aralık Cumartesi itibariyle ) itibariyle 75 kuruş daja indirim bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Hatırlanacağı gibi son olarak dün hem benzin hem de motorine sevindiren birer indirim gelmişti ve benzin 2,13 TL, motorin ise 1,88 TL ucuzlamıştı.

Benzinin litresi 18 TL'nin de altına inecek

Son indirim motorinin litre fiyatı İstanbul’da 21,04 TL’ye, Ankara’da 21,23 TL’ye ve İzmir’de 21,30 TL’ye geriledi Benzinin litre fiyatı da İstanbul için 18,14 TL, Ankara ve İzmir içinse 18,35 TL olmuştu.

Bu gece yarısından sonra benzine gelecek olan 75 kuruşluk indirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul için 17,39 TL'ye Ankara ve İzmir'de ise 17,60 TL'ye gerileyecek.

Benzin fiyatı en son Nisan 2022'de 20 liranın altını görmüş, sonrasında eylül ayına kadar 20 lira bandından aşağıya inmemişti. Eylül ayında 18 lirayı gören benzin, gelen zamların ardından tekrar 20 liranın üzerine çıktı ve aralık ayına kadar fiyat istikrarsızlığını sürdürdü. Gelen son indirim haberiyle birlikte benzinde yeniden 18 lira seviyesi görülmüş oldu.

Bu gece yarısından sonra benzine gelecek olan 75 kuruşluk indirimle birlikte benzin fiyatları 18 TL'nin de altına düşecek.

Zam / İndirim fırtınası

Son olarak 3 Aralık'ta 1 lira 16 kuruş zam yapılan motorine dün ( 6 Aralık Salı itibariyle ) yeniden indirim gelmiş ve motorinin litresi 69 kuruş düşmüştü.. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 97 kuruşa, 23 lira 22 kuruşa, Ankara'da ise 23 lira 14 kuruşa indi.

Hatırlanacağı gibi 2022 yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

23 Kasım tarihinde benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım tarihinde benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım tarihinde motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım tarihinde motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık tarihinde motorine 1 lira 16 kuruş zam gelmişti.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

Benzin fiyatı: 18,14 TL

Motorin fiyatı: 21,04 TL

LPG fiyatı: 10,76 TL



Ankara

Benzin fiyatı: 18,351 TL

Motorin fiyatı: 21,23 TL

LPG fiyatı: 10,74 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 18,35 TL

Motorin fiyatı: 21,30 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL