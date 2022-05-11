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Benzin fiyatları zamdan sonra rekor fiyatta!
Dün 15,25 lirayı gören dolar/TL kuru benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Dün gece itibariyle gelen zamla birlikte 1 litre benzin 21 TL'yi aştı. İşte benzin ve motorin fiyatlarında son durum...
Ekonomi 11.05.2022, 10:11
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 78 kuruşluk zam geldi. Böylelikle ortalama 21,34 lira olan benzinin litre fiyatı 21,12 liraya yükseldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
Benzin: 21,12 TL
Motorin (Mazot): 22,06 TL
ANKARA
Benzin: 21,21 TL
Motorin (Mazot): 22,10 TL
İZMİR
Benzin: 21,23 TL
Motorin (Mazot): 22,15 TL
Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.