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BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL para cezası
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), müşterilerce iletilen şikayetlerin incelenmesi sonucunda 7 bankaya toplam 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.
Ekonomi 09.07.2020, 20:02
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BDDK tarafından yapılan duyuruda, “Şikayete konu bankalar hakkında kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporlarda yer alan tespitlere ilişkin olarak ilgili mevzuat ve Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9 Temmuz 2020 tarihli toplantısında alınan kararlar ile ilgili mevzuat uyarınca 7 bankaya toplam 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir” denildi.
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