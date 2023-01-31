Bakan Dönmez açıkladı: Doğalgaz ve elektriğe indirim!

Sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza indirim yapılacak.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "2-3 aydır uluslararası piyasalarda bir miktar gevşeme var. Sanayici ve büyük tüketicilere maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyordu. Gerileme olunca yansıtıyoruz. Büyük tüketiciler ve sanayiciler şu an bir miktar daha indirimli almış olacaklar. Şubat başı itibarıyla doğalgazda yüzde 16, elektrikte bunun yansıması yüzde 13 ile 16 arasında değişir. Elektrik borsasındaki serbest fiyatları izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bakan Dönmez dün yaptığı açıklamada, ağır sanayinin kullandığı doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yapılan indirimlerin Mart ayında da devam edebileceğini söylemişti.