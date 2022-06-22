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Araç sahiplerinin yüzü biraz olsun gülecek! Benzine indirim geliyor!
Brent petrol fiyatı 111 dolar seviyesine geriledi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 25 kuruş indirim bekleniyor.
Ekonomi 22.06.2022, 09:57
BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ
Brent petrol yüzde 3'ü aşan düşüşle 111 dolar seviyesine geriledi. ABD ham petolü ise 106 doların altını gördü.
DÜŞÜŞ SONRASI İNDİRİM GELDİ
23 Haziran Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 25 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.99 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 27.51 liradan satılıyor.