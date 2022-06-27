Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'

Petrol fiyatları resesyon endişesiyle 109 dolara geriledi. Son 1 haftada brent petrolün varil fiyatı dolar bazında yüzde 9.2, TL bazında ise yüzde 8.9 düştü.

Son olarak 22 Haziran'da benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim yapıldı. Böylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27.26 liraya geriledi.

Petrol fiyatlarının yüzde 8.9 düşmesinin ardından sektör kaynaklı edinilen bilgilere göre benzin ve motorinde yeni indirim bekleniyor. Henüz indirimin ne zaman geleceği ve ne kadar geleceği hakkında bir bilgi yok.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor.

Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.

Savaşın etkisiyle fiyatlar yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı 2022 yılına 76 dolardan başlamıştı. Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'yı işgal girişiminin başlamasıyla petrol arzına yönelik endişeler doğdu ve fiyatlar hızlı bir yükselişe geçti. 8 Haziran'da varil fiyatı 124 doları gördü. Motori fiyatlarındaki değişim ise daha sert oldu.