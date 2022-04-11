Almanya’ya taze meyve sebze ihracatında hedef 1 milyar dolar

“En büyük ihraç pazarlarım konumundaki Rusya ve Ukrayna’nın savaş halinde olması nedeniyle alternatif pazarlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz” diyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak Almanya pazarında güçlerini artırmak istediklerini dile getirdi.

Almanya’ya 2020 yılında 250 milyon dolarlık taze meyve sebze ihraç ettiklerini anlatan Başkan Uçak, “Almanya’ya taze meyve sebze ihracatımız 2021 yılında yüzde 15’lik artışla 288 milyon dolara çıktı. 3,5 milyon Türk’ün Almanya’da yaşıyor olması Almanya’yı bizler için daha da cazip kılıyor. Almanya’ya yapacağımız tanıtımlarla 10 yıl sonunda 1 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşabileceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Berlin Fruit Logistica Fuarı’na taze meyve sebze firmalarının yoğunlukla katıldığını aktaran Uçak şöyle devam etti; “Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesinden birçok taze meyve sebze ihracatçısı firmamız fuara Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin Milli Katılım Organizasyonu ya da bireysel stantlarında katılım gösterdi. Fuara toplamda 2 bin 18 firma katılırken, Türk firmalarının sayısı 43 oldu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birilği Yönetim Kurulu olarak Türk firmalarının stantlarını ziyaret ettik. Gelen ziyaretçi kalitesi katılımcı firmalarımızı oldukça memnun etti. Yeni ihracat bağlantılarının ilk temasları sağlandı.”

Fuarda ithalatçı firmalardan gelen alım taleplerini ihracatçı firmalarla paylaşmak üzere topladıklarını ve ihracatçı firmalarla paylaşacaklarını belirten Uçak, Fuarın ilk günü EYMSİB standını Berlin Ticaret Müşavirleri Berrak Bilgen Besergil ve Abdullah Soylu’nun ikinci gün ise Türkiye’nin Berlin Büyükelçisı Sayın Ahmet Başar Şen ve Başkonsolos Sayın Rıfkı Olgun Yücekök’ün ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi.

Almanlar en çok kirazımızı sevdi

Türkiye, 2021 yılında Almanya’ya 288 milyon dolarlık taze meyve sebze ihracatı yaparken, Almanların en çok tercih ettiği ürün 88 milyon dolarlık tutarla kiraz oldu. Almanya’ya siyah incir 27 milyon dolarlık ihraç edilirken, üçüncü sırada 18 milyon dolarla nar yer aldı. Taze domates ihracatımız 17 milyon dolar olurken, Almanya’ya sivri biber ihracatından 15 milyon dolar döviz geliri elde edildi.