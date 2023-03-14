Aksaray’daki yağmur yağışı üreticilerin yüzünü güldürdü

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da yağmur yağışları üreticilerin yüzünü güldürdü. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Serkan Koray Zeybek ülkede yaşanan deprem ve kuraklığın ardından, "Üzerimize ölü toprağı serpilmiş bir haldeydik" dedi.

Tarım ve hayvancılık alanında ülkenin önemli üretim merkezlerinden biri olan ve nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da 2 gündür aralıklarla devam eden yağmur yağışı üreticilerin yüzünü güldürdü. Şehir genelinde tüm bölgelere yağmur yağışı düşerken, yağışlar aralıklarla devam ediyor.

Ülkede yaşanan depremle birlikte herkesin moralinin bozuk olduğunu belirtip, bir de yaşanan kuraklıkla birlikte, "Üzerimize ölü toprağı serilmiş bir haldeydik" diyerek açıklamada bulunan Aksaray Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Serkan Koray Zeybek, "Tüm çiftçi arkadaşlarımıza bu bereketli yağışlar hayırlı uğurlu olsun. Yaşadığımız depremden sonra yaklaşık 30-40 gündür zaten morallerimiz bozuktu. Yağmayan yağışlarla birlikte iyice üzerimize ölü toprağı serpilmiş bir haldeydik toplum olarak. Çok şükür dünden beri bölgemizde yağan yağışlarla beraber heyecanımız biraz yükseldi, hevesimiz yükseldi, en azından bir hayalimiz oldu. Yoksa kara düşünüyorduk ‘Bu yağışsız durumda ekinler ne olacak? Baharlık ürünler ne olacak?’ diye. Anadolu’daki su durumumuz zaten belli. Yer altı sularımız çekildi, bununla birlikte çok şükür hiç durmadan aralıksız istediğimiz ölçüde yağışımız var. İnce ince, ağır ağır. Kış mevsimini iyi geçirmedik ama inşallah bahar dönemi daha iyi olur. Ürünlerimiz, verimlerimiz daha güzel olur, para kazanırız. Bu yağışlarla birlikte ürünlerimizde sıkıntı olmaz inşallah ama göl ve barajlarımızda problem olacak. Özellikle kullanma sularımızda. Şu yağmur 15-20 gün bizi ileriye atar ama ondan sonra inşallah daha yağacaktır" diye konuştu.

Yağmur yağışını değerlendiren çiftçi Muammer Yıldız (48), "Çok şükür beklenen yağışlarımız yağdı, inşallah iyi olur. Çiftçinin ümidi çok, masrafı da çok. İnşallah bundan sonra iyi olur. Yağışların da devamı gelir inşallah. Ülkemiz bereketli bir yıl geçirir temennisinde bulunuyoruz. Bizim arpa, buğday, çavdar, hepsinden var. Baharlık ürünler ekilecek. Malum yer altı suyu da azaldı ülkemizde. Yağmurumuz yağdı ama inşallah kıraçtaki ekinlerde çıkar bu yağmurumuzla. Tabii zayiatı da var ama ne kadar da olsa iyi olur inşallah bundan sonra. Çıkışlar olur, bahar gübreleri atılır diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer çiftçi Kerim Akçay (49) ise, "Yağmurun yağmasıyla birlikte gerçekten sevindik. Allah’a çok şükür şimdiki yağmurlar bizi biraz rahatlattı. Bundan sonraki Allah’ımın verdiği rahmetlere ihtiyacımız var. Şükür edeceğiz buna. Şimdilik mahsullerimiz buğday, sulama yapılacaktı bizi rahatlattı çok şükür" şeklinde konuştu.