Ahmet Dursun, Türkiye ve Almanya'daki market fiyatlarını kıyasladı tepkilerin hedefi oldu!

Beşiktaş ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, Almanya'daki sebze fiyatlarını TL cinsine çevirerek gönderme yaptı.

İşte Ahmet Dursun'un sosyal medya'da bomba etkisi yaratan paylaşımı:

"HAYAT NE KADAR UCUZ DEĞİL Mİ?

Ahmet Dursun market paylaşımına, "Salatalık 2.99 Euro 50 TL, domates 4.49 Euro 72 TL, cherry domates 7.99 Euro 127 TL. Almanya'da hayat ne kadar ucuz değil mi?" ifadelerini kullandı. Dursun'un bu paylaşımı hem ana akım medyada hem de sosyal medyada baş gündem maddesi oldu.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler: