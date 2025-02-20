Bu adım, son yıllarda artan dolandırıcılık vakalarına karşı alınan bir önlem olarak tüm bankalarda uygulanacak ve kullanıcı hesaplarının güvenliğini daha da güçlendirecek.

Dolandırıcılığa Karşı Önemli Bir Adım

BDDK'nın yeni düzenlemesi, kullanıcıların EFT ve havale işlemleri sırasında ek bir doğrulama adımını tamamlamasını gerektirecek. Bu ek güvenlik önlemi, dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve yetkisiz erişim gibi risklerin azaltılmasını amaçlıyor. İnternet ve mobil bankacılığın hızla yaygınlaşması, dolandırıcıların bu alana yönelmesine yol açarken, yüksek enflasyon ve kredi kartı limitlerinin artışı da dolandırıcılara fırsat sundu. Son dönemde birçok banka müşterisi, rızaları dışında kredi çekildiğini ve bu kredilerin başka hesaplara transfer edildiğini belirterek şikâyetlerde bulundu. Bu tür artan mağduriyetler üzerine BDDK, finansal güvenliği artırmak amacıyla köklü bir değişiklik yapmaya karar verdi.

Çift Doğrulama Zorunluluğu Tüm Bankalar İçin Geçerli Olacak

Yeni düzenleme ile, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kamu ve özel bankalar, çift doğrulama sistemini uygulamak zorunda olacak. Mart ayında yürürlüğe girecek bu düzenleme ile dijital bankacılık işlemlerinde güvenlik seviyesi önemli ölçüde artırılacak.

BDDK yetkilileri, müşterilerin hesap güvenliklerini sağlamak adına güçlü şifreleme sistemleri kullanmaları, tanımadıkları kaynaklardan gelen mesajlara dikkat etmeleri ve banka hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Yeni çift doğrulama sistemi, dijital bankacılık işlemlerinde dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesinde önemli bir adım olarak görülüyor.

Sonuç olarak, bu düzenleme ile kullanıcıların dijital bankacılık işlemlerinde daha güvenli bir ortamda işlem yapmaları sağlanacak ve finansal suçların önüne geçilmesi hedeflenecek.