Marubeni Dağıtım ve Servis’in iş sahalarından topladığı geri dönüşler doğrultusunda Türkiye’ye özel olarak geliştirilen yeni Komatsu PC390LC-11 paletli ekskavatör; özellikle taş ocakları, mermer ocakları, maden ve hafriyat projelerinde yüksek kazı kuvveti ve optimize edilmiş işletme maliyetleriyle verimliliği yeniden tanımlıyor.

Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğünde Türkiye’deki faaliyetlerini sürdüren Komatsu, iş makinesi dünyasının en ikonik modellerinden biri olan PC390 serisinin yeni neslini satışa sundu. Türkiye’deki iş sahalarının ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilen ve “Efsane Geri Döndü” sloganıyla tanıtılan yeni Komatsu PC390LC-11, 41 tona varan çalışma ağırlığı ve 202 kW (271 HP) güç üreten motoruyla en zorlu koşullarda yüksek üretim kapasitesi sağlıyor. Gelişmiş hidrolik sistemleri ve operatör konforunu merkeze alan kabin tasarımıyla öne çıkan Komatsu PC390LC-11, çevreci teknolojileriyle de sürdürülebilir bir performans sergiliyor.

İş ortakları talep etti, Komatsu üretti

Komatsu’nun paletli ekskavatör seçenekleri arasında “efsane” olarak anılan PC390, Marubeni Dağıtım ve Servis’in iş ortakları ve operatörlerin beklenti ve ihtiyaçlarına göre Türkiye için özel olarak geliştirildi ve üretim planına alındı. Yeni Komatsu PC390LC-11, güçlü, çevreye duyarlı, ekonomik ve verimli teknik özellikleri, operatörlerin konfor ve güvenliği ile birleştiriyor.

Güçlü ve çevreci motor teknolojisi

Yeni Komatsu PC390LC-11, kalbinde yer alan Komatsu SAA6D114E-6 motoru ile performans ve çevreciliği bir arada sunuyor. AB Stage V emisyon standartlarına tam uyumlu olan bu motor, SCR ve KDPF egzoz arıtma sistemleri sayesinde NOx ve partikül salınımını minimize ediyor. Değişken Geometrili Turbo (VGT) ve yüksek basınçlı Common-Rail enjeksiyon sistemi sayesinde yakıt verimliliğini artıran makine, otomatik motor durdurma sistemiyle rölanti sürelerini kısaltarak işletme maliyetlerini düşürüyor.

Yüksek verimlilik ve hidrolik performans

Taş ocakları ve maden sahaları gibi operasyonel sürekliliğin kritik olduğu alanlar için geliştirilen Komatsu PC390LC-11 paletli ekskavatör, HydrauMind kapalı devre ve yük sensörlü hidrolik sistemiyle donatıldı. Operatöre 6 farklı çalışma modu seçeneği sunan paletli ekskavatör, maksimum 535 L/dak. pompa debisiyle hassas ve sarsıntısız bir çalışma karakteri sergiliyor. 259 kN değerindeki yüksek kova kazı gücü (ISO), en sert malzemelerin sökümünde ve yüklenmesinde operatöre büyük bir avantaj sağlıyor.

KomVision ile 360 derece güvenlik ve maksimum konfor

Operatör güvenliğini üretim odağının başında tutan Komatsu, KomVision 360 derece görüş sistemini, PC390LC-11’de standart olarak sunuyor. Dört adet kamera aracılığıyla makinenin çevresini kuş bakışı olarak LCD ekrana yansıtan bu sistem, saha güvenliğini artırıyor. ISO 12117-2 sertifikalı ROPS kabin ile desteklenen çalışma alanı; havalı süspansiyonlu ısıtmalı koltuk, Bluetooth destekli ses sistemi ve yüksek kapasiteli klima ile uzun vardiyalarda bile konforlu bir çalışma ortamı sunuyor.

Marubeni Dağıtım ve Servis güvencesiyle kesintisiz hizmet

Türkiye genelindeki yaygın yetkili servis ağı ve KOMCARE bakım anlaşmalarıyla iş ortaklarının yanında olan Marubeni Dağıtım ve Servis, Komatsu PC390LC-11 için de satış sonrası hizmetlerde fark yaratıyor. KOMTRAX uydu takip sistemi sayesinde makinenin tüm operasyonel verileri uzaktan izlenebilirken, yapay zeka destekli analizler ile verimlilik takibi yapılabiliyor.