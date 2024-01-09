Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında hava destekli operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 8 organizatör şahıs, 6 araç ve 218 düzensiz göçmen yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, göçmen şahısların can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatör şahısların bağlantılarını ortaya çıkartmak ve faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Edirne'de son bir hafta içerisinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli devam eden faaliyetlerde 8 organizatör şahıs, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 6 araç ile 218 göçmen şahıs yakalandı.

Yakalanan göçmen şahıslar ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, şüpheli 8 organizatör şahıs işlemlerine müteakip adli makamlara sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullandıkları araçlar ise yed-i emin otoparkına teslim edildi.

Operasyonla ilgili soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.