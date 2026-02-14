Eczacıbaşı Dynavit’in 3-0’lık serisiyle başlayan ilk sette Zeren Spor geriden gelerek 4-3 öne geçti. Karşılıklı sayılarla geçen setin ilk bölümünde konuk ekibin etkili hücum organizasyonuyla üstünlük sürekli el değiştirdi. Dana Rettke’nin servis sayısıyla öne geçmeyi başaran turuncu beyazlıların çabası yeterli olmadı ve seti 25-22 kaybetti.

İkinci sete etkili başlayan Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular, setin ilk bölümünde oyunun hakimiyetini eline aldı ve rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Fakat Zeren Spor rekabeti bırakmadı ve 15-14 öne geçti. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği ikinci sette de Eczacıbaşı Dynavit hücumda önemli katkılar buldu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan setin son bölümünde ev sahibi ekip iki kez set sayısını çevirmeyi başardı ve 27-25 kazanarak durumu 2-0’a getirdi.

Üçüncü sete Elif ve Maglio ile başlayarak setin ortalarına doğru farkı 7 sayıya kadar açan konuk ekip maçın bu bölümünde orta oyuncularından önemli sayılar buldu. Magdalena Stysiak ile etkili hücum eden Ezcacıbaşı Dynavit, momentumu kısa sürede eline aldı. Rakibin konsantrasyonunu bozarak sette üstünlük sağlayan turuncu beyazlılar seti 25-16’lık önemli bir farkla kazanarak setlerde durumu 2-1 yaptı.

Karşılaşmanın dördüncü seti de üst üste sayılarla başladı. Oyun organizasyonunu etkili kuran konuk ekip farkı 3 sayıya kadar açtı. Setin ortalarına doğru rekabet iyice arttı ve üstünlük sürekli el değiştirdi. Nefes kesen rallilere sahne olan setin son anlarında maça ve sete tutunmaya çalışan Eczacıbaşı Dynavit, mücadeleyi bırakmadı. Turuncu beyazlılar 6 kez maç sayısını çevirdi ve seti 29-27 kazanarak maçta eşitliği yakaladı.

Karar setine uzayan karşılaşmanın son setinde Ebrar’ın servis turunda 2 sayı bulan konuk ekip saha değişimine önde gitti. Setin ikinci yarısında Zeren Spor öne geçti ve Eczacıbaşı Dynavit seti 15-13 maçı ise 3-2 kaybetti.

Aldığı 23 sayıyla Ebrar Karakurt turuncu beyazlıların en skorer ismi oldu. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular toplamda 13 blok ve 5 servis sayısı elde etti.

Zeren Spor – Eczacıbaşı Dynavit: 3-2

Salon: TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu

Hakemler: Koray Yılmazgil, Meltem T. Pelenk

Zeren Spor: Malinov, Uzelac, Janset, Lazareva, Saliha, Beyza, Özlem (L), Ceren (L), Eylül, Şeyma, Gatina,

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Simge (L), Boden, Meliha, Elif, Boden, Aybüke (L), Maglio, Smrek

Setler: 25-22, 27-25, 16-25, 27-29, 15-13 (3-2)

Süre: 147 dakika (29, 31, 27, 39, 21)