Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Kümes Hayvancılığı Üretimi” verilerine göre, 2025 yılında tavuk eti üretimi 253 bin 993 ton olarak gerçekleşirken, tavuk yumurtası üretimi 1,86 milyar adet oldu.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,2 artış gösterdi. Ancak yıllık bazda üretim yüzde 6 oranında azalarak 21 milyar 155 milyon 89 binden 19 milyar 892 milyon 694 bine düştü. Böylece yıllık toplam azalış 1 milyar 262 milyon 395 bin adet olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 86 milyonluk nüfus dikkate alındığında, üretimdeki gerileme kişi başına düşen yumurta sayısının da yaklaşık 15 adet azalmasına yol açtı.

Öte yandan Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 9,8, tavuk eti üretimi ise yüzde 11,3 artış gösterdi.

Veriler, beyaz et üretiminde artış sürerken yumurta üretiminde yıllık bazda düşüş yaşandığını ortaya koydu.