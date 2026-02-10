25’inci Kış Olimpiyat Oyunları’nda kayakla atlama branşında mücadele eden Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir’i arayan Bakan Bak, sporculara müsabakalar öncesi moral verdi. Bu akşam gerçekleştirilecek yarışlarda Türkiye adına piste çıkacak milli sporculara başarılar dileyen Bak, kayaklı koşu branşında yarışacak olan İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz ile de görüştü.

Milli sporculara hitaben konuşan Bakan Bak, “Ülkemizi Kış Olimpiyatları’nda en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Bak’ın desteğinden duydukları memnuniyeti dile getiren milli sporcular ise, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek ve madalya kazanmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Görüşmelere, İtalya’da bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Psikososyal Destek Dairesi Başkanı Elif Güneş de katıldı.