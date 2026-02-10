Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu’nun iki, Talisca’nın bir golüyle üç puana uzanırken hem zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi hem de oyun gücüyle dikkat çekti.

Kadıköy’de oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 16. dakikada Talisca’nın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Baskısını artıran sarı-lacivertliler, 27 ve 33. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle farkı üçe çıkardı. İlk yarıda bulduğu üç golle rakibine büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, bu sezon ligde üçüncü kez bir maçın ilk yarısında 3 gol atmayı başardı.

Bu sonuçla ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 14 galibiyet ve 7 beraberlikle puanını 49’a yükseltti. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Kocaelispor’u deplasmanda mağlup etmesinin ardından üst üste ikinci, toplamda ise 14. galibiyetini aldı.

Kerem suskunluğunu bozdu, Talisca 20 gole ulaştı

Gecenin yıldızlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu, ligde 8 maçlık gol hasretine son verdi. Gençlerbirliği karşısında 2 gol atan milli futbolcu, bu sezon ligdeki gol sayısını 3’e, tüm kulvarlardaki gol sayısını ise 8’e çıkardı. Kerem, 70. dakikada yerini Musaba’ya bıraktı.

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ise penaltıdan attığı golle bu sezon ligde 12, toplamda 20 gole ulaştı. Son 6 lig maçında 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Talisca, Fenerbahçe hücumunun en etkili isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Yeni transferler sahnede

Ara transfer döneminde kadroya katılan 19 yaşındaki Sidiki Cherif, 82. dakikada oyuna girerek ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Tribünlerin alkışları eşliğinde sahaya çıkan genç forvet, kısa sürede enerjisiyle dikkat çekti. Fransız yıldız N’Golo Kante ise mücadeleye ilk 11’de başladı.

Saran: “13 maçımız var, hepsi final”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, şampiyonluk vurgusu yaptı. Saran, “13 maçımız kaldı ve hepsi final niteliğinde. Şu anda tamamen şampiyonluğa odaklıyız. Bizim işimiz saha içi” ifadelerini kullandı. Takımda güçlü bir aile ortamı oluşturduklarını vurgulayan Saran, gidişattan memnun olduklarını dile getirdi.

Tedesco: “Odaklanmış şekilde yolumuza devam etmeliyiz”

Teknik Direktör Domenico Tedesco ise galibiyete rağmen temkinli mesajlar verdi. Gençlerbirliği’nin güçlü bir rakip olduğunu belirten Tedesco, “Her maç çok zor. Yenilmezlik serisi güzel ama asıl önemli olan odaklanmayı sürdürmek” dedi. Kante ve Guendouzi’nin disiplinli oyunundan memnun olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, Asensio’nun da Dünya Kupası seviyesinde bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Sırada Trabzonspor deplasmanı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeyi hem de şampiyonluk yarışında avantajını artırmayı hedefliyor.