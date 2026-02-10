Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalara start verdi. İdman, salonda yapılan core egzersizleriyle başlarken; sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Gençlerbirliği karşılaşmasında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.