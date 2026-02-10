TFF’den yapılan açıklamada, UEFA turnuvalarında mücadele eden Türk takımlarının play-off karşılaşmaları da göz önünde bulundurularak programın hazırlandığı belirtildi. 23. hafta maç tarihleri, ilgili kulüplerle yapılan istişareler sonucunda belirlendi.

Ramazan ayı boyunca oynanacak müsabakalarda ise iftar vakitleri esas alındı. Buna göre karşılaşmaların başlama saatleri 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak planlandı.

Federasyonun açıklamasında, “Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Ramazan ayında oynanacak müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri dikkate alınarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.