Karşılaşma öncesinde Eczacıbaşı Dynavit altyapısında yetişen ve uzun yıllar turuncu beyazlı formayı terleten Türk Hava Yolları formasıyla salonda olan Büşra Kılıçlı ve Asuman Baş’a, Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Koordinatörü Ali Atalık tarafından çiçek takdim edildi.

3 setlik karşılaşmanın galibi Eczacıbaşı Dynavit

Konuk ekibin servisiyle başlayan karşılaşmanın ilk setinde turuncu beyazlılar ilk sayısını Stysiak’ın blok sayısıyla buldu. Üst üste aldığı sayılarla farkı açmayı başaran ev sahibi ekip kısa sürede momentumu eline aldı ve farkı 11 sayıya kadar açtı. Dilay’ın servis sayısıyla Eczacıbaşı Dynavit 25-14’lük set skoruyla 1-0 öne geçti.

İkinci sete konuk ekip etkili başladı fakat Ebrar’ın servis turunda ritim buldu. Setin ortalarına doğru eşitliği yakalayan turuncu beyazlılar mücadeleye tutunmayı başardı. Karşılıklı sayılarla geçen setin bu bölümünde üstünlük sürekli el değiştirdi. Uzun soluklu rallilere sahne olan setin son bölümünde hücum organizasyonunu etkili kuran Eczacıbaşı Dynavit seti geriden gelerek 25-23 kazandı ve durum 2-0 oldu.

Turuncu beyazlılar üçüncü setin ilk anlarında skor avantajını elde etse de rakip takım beraberlik fırsatı buldu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan sette Eczacıbaşı Dynavit orta oyuncularından önemli katkılar buldu. Maçın son anlarında hakimiyeti tamamen eline alan ev sahibi ekip, seti 25-23 kazanarak karşılaşmadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Ebrar Karakurt ve Dana Rettke karşılaşmada 11’er sayı kaydederek turuncu beyazlıların en skorer isimleri oldu. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular toplamda 11 blok ve 4 servis sayısı elde etti.

Eczacıbaşı Dynavit – THY: 3-0

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Simge (L), Boden, Meliha, Aybüke (L), Elif

Türk Hava Yolları: Bahar, Nicoletti, Tuğba, Büşra, Ratzke, Bergmann, Melis (L), Çağla, Alondra, Orthmann, Yaren

Setler: 25-14, 25-23, 25-23 (3-0)

Süre: 88 dakika (25, 30, 33)