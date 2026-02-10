Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi doğrultusunda Fenerbahçe taraftarlarının maça alınmaması kararlaştırıldı.

Kararın yanı sıra karşılaşmaya yönelik alınacak güvenlik önlemleri de ele alındı. Stadyum çevresinde yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmesi amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü yetkililerince yapılan trafik düzenleme çalışmalarının toplantıda paylaşıldığı belirtildi.

Vali Tahir Şahin, maç günü trafik yoğunluğunun en aza indirileceğini vurgulayarak, taraftarların yalnızca futbola odaklanacağı, sorunsuz bir futbol akşamı yaşanacağına inandığını ifade etti.