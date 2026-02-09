Siyah-beyazlıların sezondaki en kötü başlangıçlarından birini yaptığını söyleyen Yalçın, taraftar tepkileri, transfer süreci ve Ersin Destanoğlu hakkında da net mesajlar verdi.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Alanyaspor karşısında sahadan 1 puanla ayrıldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, maçın ilk bölümünde yaşanan düşüşün pahalıya mal olduğunu ifade etti.

“Psikolojiyi ve taraftarı kaybettik”

Karşılaşmaya kötü başladıklarını belirten Yalçın, “Sezonun en kötü 20 dakikasını oynadık. Beklemediğimiz şeyler oldu. Psikolojiyi ve taraftarı kaybettik. Toparlanmamız zaman aldı. 25. dakikadan sonra oyunun kontrolünü aldık. İkinci yarı da tamamen bizdeydi ama galibiyet gelmedi” dedi.

“3’ü, 4’ü bulabilirdik”

Kaçan fırsatlara da değinen tecrübeli teknik adam, “Net pozisyonlar yakaladık. 3’ü, hatta 4’ü bulabilirdik. Çocuklar maçı çevirmek için çok mücadele etti. Elimizden geleni yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Transfer mesajı: “Doğru hamleler yaptık”

Ara transfer dönemine de değinen Yalçın, “Aldığımız oyuncular kendi takımlarında oynayan, fizik gücü olan isimler. Genç oyuncularla takviye yapmayı doğru bulduk. Yeni bir takım inşa ediyoruz. Doğru hamleler yaptığımıza inanıyorum” diye konuştu.

Ersin Destanoğlu’na sahip çıktı

Kaleci Ersin Destanoğlu’na yönelik tribün tepkileriyle ilgili konuşan Yalçın, “Ersin bizim altyapımızdan yetişmiş, iyi bir kaleci. Futbolda böyle dönemler olur. Güçlü kalmaya ihtiyacı var. Bir oyuncuyu hedef haline getirmek doğru değil. Bu takım kaybederse hepimiz kaybederiz” dedi.

Uzatma süresine tepki

Maçın sonuna eklenen 6 dakikalık uzatma süresini de eleştiren Yalçın, “VAR’da geçen süre 6 dakikaydı, rakip kaleci sürekli yerdeydi. En az 10-12 dakika beklerken 6 dakika geldi. Oyun çok durdu. Avrupa ile aramızdaki en büyük fark bu” şeklinde konuştu.