Dergide yayımlanan analizde, dünya düzenindeki yeni sistemin farklı bir hiyerarşi oluşturduğuna dikkat çekildi ve "Amerika bir numara. Sırada, satacak kaynakları, yapacak tehditleri ve demokrasi tarafından kısıtlanmayan liderleri olan ülkeler var" şeklinde bir açıklama yapıldı. Ayrıca, Putin'in Rusya'yı yeniden büyük bir emperyal güç haline getirme çabalarına, Muhammed bin Selman'ın Orta Doğu'yu modernleştirme ve İran'ı engellemeye yönelik hedeflerine, Şi Cinping'in ise güçlü bir Çin için uygun bir dünya düzeni yaratma amacına dikkat çekildi.

The Economist'teki yazı, Trump'ın küresel güç mücadelesinde mafya benzeri bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Trump'ın Ukrayna'da, başlangıçta 500 milyar dolar talep eden ancak sonrasında belirsiz bir anlaşmaya razı olduğu ifade edilirken, Amerika'nın bu anlaşmayla güvenlik garantisi verip vermeyeceği de sorgulandı. "Amerika'nın Don Corleone yaklaşımı" başlıklı yazıda, Trump'ın The Godfather filmi karakteri Don Corleone'ye benzetildi. Yazıda, "Trump, başlangıçta 500 milyar dolar talep etti. Ancak sonunda Ukrayna'nın madenlerini geliştirmek için ortak bir devlet fonu konusunda belirsiz bir anlaşmaya varıldığını ve bunun karşılığında güvenlik garantisi verilip verilmeyeceğinin belli olmadığını" vurgulandı.

The Economist'teki analiz, Trump'ın dünya sahnesinde, mafia lideri Don Corleone gibi hareket ettiğine dair bir benzetme sunarak, küresel ilişkilerdeki güç dinamiklerini sorguluyor.