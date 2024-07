Dünyada yazılım konusunda kırmızı alarm verildi. Yazılımcı Berkay Çatak, konuyla ilgili olarak "Microsoft’tan yanıt alamayan tüm sağlayıcılar çöküyor, Bu aşamada son kullanıcının yapabileceği bir şey yok maalesef, kullanıcılar bilgisayarlarının ayarlarını değiştirmesinler, Microsoft taraflı sorun düzeldiğinde bilgisayar eskisi sağlıklı bir şekilde açılacak" dedi.



Yazılım sisteminde yaşanan küresel çaplı sıkıntı birçok sektörü kilitledi. Dünya genelinde çok sayıda havalimanında uçuşlar durduruldu. Microsoft kaynaklı sıkıntıdan oluştuğu söylenen kesintilerin ne kadar süreceği bilinmiyor.



Yazılımcı Berkay Çatak, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, domino taşı etkisiyle zincirin en başındaki Microsoft'un isteklere yanıt vermeyi kesmesinin, Microsoft ile bağlantılı her şeyi kullanılamaz hale getirdiğini ifade etti. Çatak, bu aşamada son kullanıcının yapabileceği bir şeyin olmadığını vurguladı.



"Microsoftla bağlantılı her şey kullanılamaz hale geliyor"

Çatak, "Şu durumda bölge bazlı kesintiler olsaydı VPN kullanmak kişisel işlemler için bir miktar çözüm olabilirdi ama küresel bir sorun olduğu için dünya genelinde Microsoft altyapısını kullanan tüm sağlayıcılar Microsoft’tan yanıt alamadığı için çöküyor. Çöken sağlayıcıları kullanan platformlar da işlemlerine yanıt alamadığı için son kullanıcıya hatalar gösteriyor. Özetle domino taşı etkisiyle zincirin en başındaki Microsoft isteklere yanıt vermeyi kesince Microsoftla bağlantılı her şey kullanılamaz hale geliyor. Bu aşamada son kullanıcının yapabileceği bir şey yok maalesef" dedi.



"Kullanıcılar bilgisayarlarının ayarlarını değiştirmesinler"

Ek olarak bazı Windows bilgisayarlarda da mavi ekran hatası oluştuğunun altını çizen Çatak, "Bilgisayarlar ya kurtarma moduna geçilmesini öneriyor ya da o aşamaya gelemeden hiç açılmıyor. Kullanıcılar bilgisayarlarının ayarlarını değiştirmesinler, Microsoft taraflı sorun düzeldiğinde bilgisayar eskisi sağlıklı bir şekilde açılacak" şeklinde bilgi verdi.



Neler oldu?

ABD, İngiltere, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Japonya gibi bir çok ülkede sorunlar yaşandığı bildiriliyor. Sydney ve Berlin havalimanlarında uçuşlar durduruldu. ABD'deki üç büyük havayolu şirketi United, Delta ve American Airlines uçuşlarını durdurdu.



Londra borsasında işlemlerde sorunlar yaşandığı ve ülkenin önemli televizyonlarından Sky News da yayınlarında sıkıntılar olduğu bildirildi. İngiltere’nin en büyük demiryolu operatörünün geniş çaplı IT sorunları nedeniyle iptaller konusunda uyarılarda bulunuldu.



Berlin Havalimanı da sorunlar yaşandığı duyurusunu yaptı.



İspanya’da tüm havalimanlarında teknik sıkıntı yaşandığı bildirildi.



İsrail Merkez Bankası, CrowdStrike sorununun bankaları etkilediğini açıkladı.



Hint havayolu şirketi SpiceJet, online hizmetler, rezervasyon ve check-in dahil olmak üzere teknik sorunlar yaşadığını bildirdi. Hong Kong Havalimanı, havayollarının manuel check-in prosedürlerine geçtiğini açıkladı.



Türk Havayolları da check-in, biletleme ve rezervasyon işlemlerinde sıkıntılar olduğu mesajını paylaştı.